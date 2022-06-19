Bakan Çavuşoğlu, Kosova'da Soydaş STK Temsilcileri ile bir araya geldi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova'nın başkenti Priştine'de Soydaş Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Temsilcileri ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova'nın başkenti Priştine'de Soydaş Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Temsilcileri ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun son durağı Kosova'da resmi temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu başkent Priştine'de Soydaş Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ayrıca Priştine sokaklarında vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirmiş ardından Sinan Paşa Camii'ni ziyaret etmişti. - PRİŞTİNE İhlas Haber Ajansı / Politika Mevlüt Çavuşoğlu Priştine Kosova Politika Haberler

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