Bakan Bozdağ, Öcalan ile görüşme iddialarını yalanladı: 'Görüşme vardır diyenler milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyor'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşme yapıldığı iddialarını sert dille yalanladı. Bozdağ, "Görüşme vardır, diyenler milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar. Ayıptır ya günahtır. Siyaseten kendileri istismar edecek konu bulamayınca orada görüşme yapıldı, bölüşme yapıldı diye konuşuyor. Yani böyle bir şey yok. Çok net. Yalan" dedi.

Şanlıurfa'da Haleplibahçe Mozaik Müzesi'nden bir televizyonunun canlı yayın konuğu olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşme yapıldığı iddiaları hatırlatılarak, bu konuda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da açıklama yaptığının belirtilmesi üzerine Bakan Bozdağ, "Çok net söylüyorum, Mansur Bey de yalan söylüyor, bunu dile getiren başkaları da yalan söylüyor. Buradan çağrıda bulunuyorum, ellerinde ne delil varsa koysunlar ortaya. Cezaevleri yönetimi Adalet Bakanlığında. Böyle bir görüşme yoktur. 'Görüşme vardır' diyenler milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar. Ayıptır, günahtır. Siyaseten kendileri istismar edecek konu bulamayınca 'orada görüşme yapıldı' diye konuşuyor. Yani böyle bir şey yok. Çok net, yalan, yalan, yalan" dedi.

"Cumhur İttifakı sırtını millete dayayanların ittifakıdır"

Cumhur İttifakı'nın sırtını millete dayadığını vurgulayan Bakan Bozdağ, "Biz bugüne kadar çok net bir şekilde ifade ettik. Biz milletle ittifak yapıyoruz. Millete sırtımızı dayıyoruz. Cumhur İttifakı sırtını millete dayayanların ittifakıdır. Milletin gözünden istikamet alanların ittifakıdır. Millet İttifakı daha önce de hep söyledim; HDP bu ittifakın görünmez ortağıdır. Fiili ortağıdır. Her ne kadar masada olmasa da ittifak metninde imzası olmasa da bu işin içindedir. Sayın Kılıçdaroğlu ziyaret ettikten sonra aday çıkarmayacağını önce açıkladılar, arkasından da işte bugün Emek ve Özgürlük İttifakı olarak Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararını kamuoyuna duyurdular. ve arkasından da kamuoyunu Kılıçdaroğlu'na oy vermeye davet ettiler. Ben şimdi soruyorum. Peki, HDP, Yeşil Sol Parti, Emek ve Özgürlük İttifakı bu ittifakın fiili ortağını böyle açıklamalarla resmileştirmiş olmuyorlar mı? Eğer bu desteği kabul etmiyorlarsa bunların demesi lazım gelmez mi? Biz sizin desteğinizi kabul etmiyoruz. Demiyorlar" diye konuştu.

Terör örgütleri Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı

Kemal Kılıçdaroğolu'na terör örgütlerinin açık ve net şekilde destek açıklamaları yaptığını belirten Bozdağ, "Kandil de açıklama yaptı. FETÖ de yaptı. Diğer terör örgütleri de Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini söylediler. Söylüyorlar da. Yani şimdi Bese Hozat terörist diyor ki, 'Kılıçdaroğlu kazanmazsa iç çatışma çıkar' diyor. Şimdi biz bunu söyleyince bak, sizi desteklemeyi bunlar yapıyor. Onu ben söylemiyorum ki. Terör örgütlerinin elebaşları Sabri Ok'tur efendim öbürüdür, berikidir Bese Hozat'tır. Hepsi açıklama yapıyor. 'Biz Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz' diyor. Ben şimdi onların Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini söyleyince, yanlış yapmış oluyorum. Yahu neresi yanlış? Açıklama ortada. Beyanlar ortada. ve bunları söylemek yanlış değil. İç savaş çıkar diyor bunlar kazanmazsa. Şimdi bunu milletimize söylemeyecek miyiz?" dedi.

"Kamuoyuna bunları açıklayın, ne konuşuldu?"

Millet İttifakı'nın verdiği sözleri millete açıklaması gerektiğini vurgulayan Bakan Bozdağ, "Çok net bir şekilde Millet İttifakı hem Emek ve Özgürlük İttifakı tarafından desteklendiği gibi terör örgütleri tarafından da destekleniyor. Biz bunu açıkça milletimize söylüyoruz. Söylemeye de devam edeceğiz. Çünkü kimin kimi desteklediğini herkesin bilmesinde fayda var. Karar verirken bu son derece önemli. Ben şunu da soruyorum. Neden bunların hepsi Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekliyorlar? Ne konuştular, hangi taahhütlerde bulundu, ne söz verdi? Birisi yüz yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz diyor. Bu konuda bir şey mi konuşuldu? Öbürü Öcalan için özgürlük dönemi olacak diyor. Bir şey mi konuşuldu? Yani orada bir örtülü alan var. ve ne konuşulduğunu kimse bilmiyor. HDP adına geçmişte orada siyaset yapan bazı eski vekillerin de çağrısı var. Konuşulanları açıkla, verdiğin sözü açıkla kamuoyuna diye açık açık beyanları var. Belli ki verilen sözler var. Konuşulan konular var. Biz de Türk milletinin bir ferdi olarak, siyaset yapan biri olarak bunları merak ediyoruz ve çağırıyorum ben. Kamuoyuna bunları açıklayın. Ne konuşuldu? Neden Bese Hozat 'Kılıçdaroğlu kazanmazsa iç savaş çıkar' diyor. Ne demek bu? Kiminle savaşacaksın? Sen kim oluyorsun? Ama baktığınız da kimse dönüp de siz bunları bir sözünüz yok mu diye söylemiyor?" ifadelerine yer verdi.

"Terör örgütlerinin adını da anmıyor. Bunlara lanette okumuyor"

Bozdağ konuşmasının devamında, "Peki, kardeşim siz demeniz lazım değil mi; bizim terör örgütlerinin oyuna, desteğine ihtiyacımız yok diye. Haykırmanız gerekmez mi, 'böyle bir şey yok'. Bizim lafları var, Kandil'e lafları yok. Bize lafları var, teröristlere lafları yok. Bize lafları var, emek ve özgürlük ittifakına lafları yok. Biz bunu milletin gözünün önüne getireceğiz de zaten millet görüyor. Öte yandan da milletimize de saygısızlık yapıyorlar. Alemi kör, herkesi sersem sanan bir yaklaşım içindedir. Terörün bu desteğini gizlemeye çalışıyor. Biz gelince şöyle terör, böyle terör diye konuşuyor. ya şimdi teröre lanet ediyorlar. Hangi teröre lanet ediyor? Adını anmıyor. Kim onlar? Söylemiyor. Şimdi terör örgütleri o zaman senin lanet ettiğin terör örgütleri niye sana destek veriyor? Bütün müzahir kesimleri veya destekçilerini neden senin için çalışmaya davet ediyor? O zaman çık de ki PKK terör örgütüne lanet olsun. Ben diyorum. FETÖ terör örgütüne lanet olsun. Ben diyorum. Terör örgütlerinin adını da anmıyor. Bunlara lanette okumuyor" dedi.

"Seçimde hile hurda yapılması mümkün değil"

Seçim güvenliğinin bulunmadığı iddialarına yanıt veren Bakan Bozdağ, "Türkiye'de seçim sistemi ve seçim kanunu nedeniyle uygulama bakımından seçimde hile hurda yapılması fiili bir imkansızlıkla karşı karşıyadır. Bunun aksini iddia edenler ya bizim seçimimizin nasıl yapıldığını bilmiyordur, kanunlarımızı bilmiyordur, seçim sürecine dair kulaktan dolma bilgileri vardır ya da biliyordur bile bile bunu söylüyordur. Seçimde hile olacak diye konuşmalar başladıysa, her seçim için tecrübeyle söylüyorum bu konuşmaları yapanlar seçimi kaybedeceklerine dair sinyalleri almış demektir, neden çünkü seçimi kaybediyoruz, hiç olmazsa suçlayacak biri lazım, bir bahaneye ihtiyaç var" diye konuştu. - ŞANLIURFA