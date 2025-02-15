Bakan Bolat, Ekonomik Büyüme Hedeflerini Açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen " Türkiye Yüzyılı Ticaretin Yüzyılı Konferansı"na katıldı. Bakan Bolat, "Eski Türkiye özlemi çeken bir anlayışla, bir iş dünyası kuruluşu olan TÜSİAD'IN son derece, 180 derece zıt bir fotoğraf ortaya verircesine, bir çıkış yaptığına şahitlik ettik. Son derece mesnetsiz açıklamalar vardı. Konuların ekonomi iş dünyasıyla ilgisinden ziyade daha çok buram buram siyaset kokan ve 1990'ların, 28 Şubat günlerini hatırlatan bir çıkış çabası olarak gördük ama tabii artık 1990'lar gerilerde kaldı" dedi.

İstanbul Filizli Köşk'te düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Ticaretin Yüzyılı Konferansı"na Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve çok sayıda davetli katıldı. Türkiye'nin ekonomik açıdan ilerleyişi ele alınan konferansta, ihracat ve ekonomik büyüme politikasındaki verilerle ilgili sunum yapıldı.

"1990'ların 28 Şubat günlerini hatırlatan bir çıkış çabası olarak gördük ama tabii artık 1990'lar gerilerde kaldı"

Konferansta konuşan Bakan Bolat, "Biz ayağımızın tozuyla 4 günlük Endonezya, Malezya ve Pakistan gezisinden geldik. Değerli Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kamu ve özel sektörden oluşan güçlü bir heyetle, ülkemizin bu üç kardeş ülkeyle, daha fazla ekonomik ilişkiler, ticareti yatırımlar noktasında iş birliğine arttırmak, siyasi ilişkilerimizi daha ileri düzeye taşımak için bu geziyi yaptık. Biz o geziyi gerçekleştirirken, gezinin son gününde tabii yine eski Türkiye özlemi çeken bir anlayışla bir iş dünyası kuruluşu olan TÜSİAD'ın son derece 180 derece zıt bir fotoğraf ortaya verircesine bir çıkış yaptığına şahitlik ettik. Son derece mesnetsiz açıklamalar vardı. Konuların ekonomi iş dünyasıyla ilgisinden ziyade daha çok buram buram siyaset kokan ve 1990'ların 28 Şubat günlerini hatırlatan bir çıkış çabası olarak gördük ama tabii artık 1990'lar gerilerde kaldı" şeklinde konuştu.

"Yalılarda, köşklerde ülke yönetimine egemen olmaya çalışma dönemi geride kaldı, halkın çocukları artık ülkeyi 22 yıldır başarıyla yönetiyorlar"

Türkiye ekonomisinin son 22 yılda 5 buçuk kat büyüdüğünü belirten Bakan Bolat, "Türkiye terörden arındırılmış, huzura kavuşmuş bu huzur sayesinde gelişmeler kaydetmiş. Türkiye ekonomisi 22 yılda 5 buçuk kat büyümüş. Burada gerek terörle mücadele eden emniyet güçlerimizi askerimizi polisimiz ve yargı mensuplarımızı bu mücadelesine zarar verecek üslupta bir anlayış gösteriliyor, bir açıklama yapılıyor. Terör ortada olsa siz ekonomiyi de iş yapabilir misiniz veya Türk Silahlı kuvvetleri yurt içinde, yurt dışında çok büyük başarılar elde etmişken siz 5 tane askeri öğrenci konusunu ülkenin kötüye gidişi olarak göstermeye çalışıyorsunuz. Siz kendi fabrikalarınızda, şirketleriniz de disiplinsizlik yapan bir kişiyi atar mısınız? Hemen o dakika kapının önüne koyarlar. Aynı şekilde terör örgütleri ile iş birliği yapan birisi sizin şirketinizde yönetici olmaya kalksa, almış olsanız, fark ettiğinizde ne yaparsınız? Hemen işten çıkarırsınız. Hal böyleyken devletin resmi kuruluşlarında yerel yönetimlerde terörle alakalı olarak sürdürülen soruşturma ya da mahkemelerde mahkumiyet almış kişilerin siyasi durumları ile alakalı olarak çıkış yapmak, bence iki amacı görünüyor. Artık güçsüz etkisiz bir konuma gelmişken tekrar eski günlerin özlemiyle siyasete bulaşarak öne çıkma çabası ya da kendi sevdikleri muhalefetle birleşme çabası, destek verme çabası olarak değerlendiriyorum. Ama sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yılda artık dışardan içeride vesayet gözlemleriyle ülkeye yön vermeye çalışmak yalılarda, köşklerde ülke yönetimine egemen olmaya çalışma dönemi geride kaldı, halkın çocukları artık ülkeyi 22 yıldır başarıyla yönetiyorlar. Zaten yönetmeseler halkımız 17 seçimi üst üste ülkeyi yönetme görevini vermezdi. Eski Türkiye özlemi içinde olanlara da müsaade etmeyeceğiz" dedi.

"2028 yılında 375,4 milyar dolar mal ihracatına ulaşmayı hedefliyoruz"

2024 yılında 262 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin mal ihracat rekorunun kırıldığını belirten Bakan Bolat, "31 ilde 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken 55 ilde ihracatımızı artırdık. İhracatçı firma sayımızı 180 bin 544'e yükselttik. 2024 yılında orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımızdaki payını yüzde 41,1'e yükselttik. Bugün ihracatımızın yüzde 94,1'ini, sanayi ürünleri oluşturmaktadır. 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla ise son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız, 263 milyar dolar olmuştur. 2025 Ocak ayı itibariyle, ihracatımızın ithalatı karşılama oranı son 12 ayda yüzde 75,9'a yükselmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, uzun vadeli perspektifle hazırlanan hedeflerimiz doğrultusunda, 2028 yılında 375,4 milyar dolar mal ihracatına ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL