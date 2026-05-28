Bakan Bolat: İhracat, yatırım ve istihdam demektir; ikinci yarı yıl umut veriyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ Valiliği'nin düzenlediği bayramlaşma törenine katılmak üzere kente geldi. İlk olarak valiliği ziyaret eden Bakan Bolat'ı Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş ve protokol üyeleri karşıladı. Valilikteki programın ardından Tekirdağ Polisevi ve Sevgi Evleri'nde bayramlaşma törenine katılan Bakan Bolat, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçti. Parti binası önünde davul zurna ekibi tarafından karşılanan Bolat, burada ekibe bayram bahşişi olarak bin bira verdi. Partililerle bayramlaşan Bolat, Türkiye ve dünyanın zor bir dönemden geçtiğini söyleyerek, "Etrafımızda ateş çemberi hiç durmuyor. Şer güçleri, sürekli olarak dünyada istikrarsızlık, kaos çıkarmaya çalışıyorlar. Allah'a ne kadar şükretsek azdır ki Türkiye'miz 3 Kasım 2002'den bu yana, tam 23,5 senedir saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tam bir istikrar adası, tam bir güvenli liman ve huzur ülkesi olarak yoluna devam ediyor. Bu dönemde yasaklar, yolsuzluklar ve yoksullukla mücadelede yani üç Y ile mücadelede çok büyük gelişmeler, ilerlemeler sağlandı. Ülkemiz tam altı katı reel büyüme kaydetti dolar bazında. Aynı şekilde kişi başına milli gelir beş katı fazla büyüme kaydetti dolar bazında. Tarımda, sanayide, ulaştırmada, altyapıda, enerjide, çevre, eğitim, sağlık, savunma sanayi, ordumuzun güçlendirilmesi, her alanda çok büyük ilerlemeler, gelişmeler sağlandı" dedi.

'TÜRKİYE ARTIK DÜNYADA ÖNCÜ VE KURUCU BİR ÜLKE'

Ticaret Bakanlığı olarak ihracatın arttırılması, dış dengelerin sağlanması için dünyada önemli temaslarının olduğunu dile getiren Bolat, "Çok sayıda ülkelerin gıpta ettiği, imrendiği, rol model aldığı bir Türkiye'miz var. Bunda sayın Cumhurbaşkanımızın başarılı, güçlü, dirayetli liderliği ve kadrolarının 2002'den bu yana gösterdiği büyük performans, başarılı performansla Türkiye artık dünyada öncü ve kurucu bir ülke, dikkate alınan saygın, itibarlı bir ülke. Ekonomimiz güçlü, krizlere karşı dayanıklı ve işte görüyorsunuz yanı başımızda üç aydan beri devam eden kanlı bir savaş var. Birçok İslam ülkesi ateş altında. Böyle bir dönemde dünyada enerjide çok büyük fiyat artışları ve arz sorunları var. Birçok ülke bu konuda muzdarip. Ama ülkemiz hükümetimizin aldığı tedbirler sayesinde ne enerjide ne gübrede ne petrokimya ürünlerinde arz sıkıntısı çekmedi. Akaryakıtta doğal gazdaki artışların vatandaşlarımıza aynı şekilde yansımasını engelledik. Çok az bir boyutta etkilenme oldu. Birçok ülkede akaryakıt fiyatları neredeyse iki katına çıktı. Evler, okullar, iş yerleri tatil edildi. Evden çalışmaya geçildi. Arz sorunları çektiler. Saatlerce elektrik kesintileri yaşadılar. Türkiye'mizde sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki hükümetimiz bu olumsuz etkileri en aza indirdi" diye konuştu.

'YILIN İLK YARISINI POZİTİF ŞEKİLDE GEÇİRMİŞ OLACAĞIZ'

Bölgenin aldığı yağışlarla, tarımda bereketli bir yıl beklediklerini dile getiren Bolat, "Bu sene tarımda tam bir bereket yılı olacak. Tarım ve Orman Bakanlığımızın aldığı tedbirler ve bu yağışlı, bereketli sezonda tarım ürünlerinde çok büyük artışlar bekleniyor. Geçen yıl kuraklık, don ve sel gibi felaketlerden dolayı yüzde 8,8 küçülen tarım sektörü bu yıl inşallah çift haneli rakamlarda büyüme gösterecek. Hem ürünler bazında hem genel tarım ürünleri bazında. Gıda üretimi de artacak, fiyatlar çok makul seviyelere gerileyecek. Sürümden, üretimden kazanç, bereket artacak. İnşallah bu bereketli yılı sanayi, hizmetler diğer sektörlerde de devam ettireceğiz. Körfez'deki savaştan dolayı dünyada büyüme, üretim ve ticarette artış hızında ciddi yavaşlamalar var. Ama biz inşallah gerek tarımsal üretimdeki artış gerekse bu Körfez savaşı ilk ay, mart ayında olumsuz bir etki bizde de meydana getirdi üretimde ve ihracat anlamında ama nisan ayı çok iyi bir ihracat artışımız oldu; yüzde 22,5. Bu ay, mayıs ayı da çok iyi gidiyor. Sadece bu yıl mayıs ayında Kurban Bayramı 11 gün geriye geldiği için bu 9 günlük tatil nedeniyle iş günü çok azaldı. Geçen yıl 20 iş günü vardı. Bu yıl 14 iş günü var. Buna rağmen ihracatımızın temposu iyi. Mutlak değerde az bir küçülme olacak. İthalatta daha büyük küçülme olacak. Dış ticaret açığımız da azalacak inşallah. Ama haziran ayında, geçen yıl Kurban Bayramı haziranda olduğu için bu sene iş günü 3,5 gün fazla olacak ve haziran ayında biz 4-5 milyar dolar ihracat artışı sağlayacağız. Böylece yılın ilk yarısını çok pozitif bir şekilde dış dengeler açısından inşallah geçirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi iyi bir ikinci yarıyıl beklediğini kaydeden Bakan Bolat, "İhracat dediğimiz şey şunu şuradan yurt dışına göndermek değil, yatırım demek, üretim demek, istihdam demek, döviz kazancı demek, dış dengelerin kurulması demek, döviz piyasalarının dengede olması demek. O nedenle bizi iyi bir ikinci yarı yıl inşallah bekliyor. Dileğimiz şu savaşın da bir ateşkesle, barışla son bulması ve dünyanın bölgemizin huzura kavuşması, Müslüman beldelerin huzura kavuşması, Gazze'nin kurtuluşu, yiğit, kahraman Gazzelilerin verdiği bu destansı mücadelenin inşallah zaferle taçlanması. Bunun için dış politikada, savunma politikasında Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde dış politikamız, savunma politikamızla, barış kurucusu, barışın öncüsü olma gayretlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Şuna lütfen inanınız; kabinemiz, milletvekillerimiz, teşkilatlarımız, bakanlıklarımız, herkes canla başla mücadele ediyorlar. Bakın kuzey, güney, doğu ve batımızdaki ateş çemberinden Türkiye'mize tek bir kıvılcım gelemedi, müsaade etmedik. Yine kırk yıl süren terörü yok ettik. Allah'a çok şükür hiçbir terör unsuru Türkiye'mizde kalmadı. Güney sınırlarımızda da temizledik. Bunlar çok önemli. İnşallah bütün gücümüzle daha iyi eğitim, sağlık, ekonomi, üretim, ihracat için, istihdam için, halkımızın esenliği, iyiliği için, refahı için, mücadelemiz devam edecek" dedi.

Bakan Bolat, partideki programının ardından Muratlı ilçesine geçerek, burada yakını hayatını kaybeden bir partiliye taziye ziyaretinde bulundu. Bolat, daha sonra kentten ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı