Bakan Bilgin: "Asgari ücrete temmuzda zam yaptık, aralık geliyor o zamanda da yapacağız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "2 bin 825 liraydı asgari ücret, tarihinin en yüksek artışıyla, arkasından temmuzda artış yaptık. Şimdi aralık geliyor, aralıkta da yapacağız. Biz yurttaşlarımızı, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "2 bin 825 liraydı asgari ücret, tarihinin en yüksek artışıyla, arkasından temmuzda artış yaptık. Şimdi aralık geliyor, aralıkta da yapacağız. Biz yurttaşlarımızı, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) merkez binasında düzenlenen 'Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kurulu Toplantısı'na katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştirerek hizmet sektörünün giderek ekonomide başat bir yere doğru evrildiğini belirten Bakan Bilgin, hizmet sektörüne olan talebin arttıkça çeşitli çalışma biçimlerine hizmet eden esnafın hep var olacağını söyledi.

"HAYAT PAHALILIĞI ENFLASYONUN KENDİSİ DEĞİLDİR AMA ÖNEMLİ SONUÇLARINDAN BİRİDİR"

Bir toplumda sağlıklı düzen varsa esnafın sorunlarının çözülerek mutlu olması gerektiğini dile getiren Bilgin, "Dünyada pandemi ve sonrasında ortaya çıkan, küresel ölçekte ortaya çıkan küresel ölçekte yaşanan enerji krizi, onunla beraber ülkeleri farklı düzeyde etkileyen enflasyon, bütün toplumsal kesimleri etkiledi, zorladı. Enflasyonun tahribatı var, alım gücünü azaltıyor. Hayat pahalılığı enflasyonun sonuçlarından birisidir, kendisi değildir ama önemli sonuçlarından biridir" diye konuştu.

"TÜRKİYE 20 TRİLYON DOLARLIK, 5 TRİLYON DOLARLIK EKONOMİYE SAHİP ÜLKELERİN YAPAMADIĞINI YAPTI"

Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal yönünün hep var olduğunu hatırlatan Bakan Bilgin, "Devletimiz, ABD gibi 20 trilyon doları aşan bir milli gelire sahip değil. İngiltere gibi 4 trilyon dolara yakın bir milli gelire sahip değil. Reel olarak baktığımız zaman 1 trilyon doların eşiğinde olan üretim kapasitesine sahip bir ülkeyiz ama buna rağmen Türkiye, 20 trilyon dolarlık ekonominin, 5 trilyon dolarlık ekonominin yaptığını sosyal bakımdan yaptı, vatandaşlarını korudu" ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRETE TEMMUZDA ZAM YAPTIK, ARALIK GELİYOR O ZAMANDA DA YAPACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yurttaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" cümlelerini hatırlatan Bakan Bilgin, "Biz Bakanlık olarak üzerimize düşen her şeyi yaptık. 2 bin 825 liraydı asgari ücret, tarihinin en yüksek artışıyla, arkasından temmuzda artış yaptık. Şimdi aralık geliyor, aralıkta da yapacağız. Biz yurttaşlarımızı, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız" diyerek, asgari ücrete zam yapılacağı mesajını verdi.

"PRİM-GÜN SAYISINDAKİ FARKLILIĞI EŞİTLEYECEK BİR DÜZENLEMEYİ YAPACAĞIZ"

Esnafın korunarak sorunlarının çözülmesi gerektiğini kaydeden Bilgin, şöyle devam etti:

"Sorunların bazıları mevzuatla ilgili sorunlardır. Onlarla ilgili konuşuruz, çalışmaları başlatırız. Kaydı bulunamıyor, yararlanamıyor. Veri kaydı var, o varsa onunla çözebiliriz. O talimatı verdim, çözülecek bunlar. Bu çözülebilecek sorunları hemen çözmemiz lazım. İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım. Bu prim-gün sayısındaki farklılık. Bu ciddi bir sorundur, bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı size söyleyeyim. Burada emekli olanlar arasındaki farklılaşmayı, emekliliği hak etme şartlarını standardize etmemiz lazım. Bu hem farklı düzeylerde, farklı mesleklerde çalışan insanlar arasında adaletsizlik duygusunun oluşmasını ortadan kaldırır hem de toplumda bir güven duygusu, devletle toplum arasındaki güven ilişkisini güçlendirir. Bu konularda hangi sorununuz varsa o sorunun çözülmesi için biz adresiniziz. Biz o sorunu çözmek için kendimizi görevli sayıyoruz. Bakanlığımız her insanımızın, emekçimizin, esnafımızın, işverenin de yanındadır."

"ENFLASYONUN MEYDANA GETİRDİĞİ SORUNLARI ASGARİ ÜCRETLE ÇÖZECEĞİZ, 3600 İLE ÇÖZÜYORUZ, EYT İLE ÇÖZECEĞİZ"

"Bugün içinde yaşadığımız konjonktürün meydana getirdiği bir negatif tablo var. En azından endişeler var. Nedir o tablo, işte enflasyon meselesi var. Türkiye'nin bu işsizlik problemi var. Enflasyona karşı muhtelif mücadele yaklaşımları var" diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye'nin önündeki sorunların çözüleceğini belirterek şunları aktardı:

"Biz ne yapıyoruz, enflasyona rağmen Türkiye büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz iki çeyrekte yüzde 7,5 ve 7,6 Türkiye büyüdü. Büyüyerek ne yaptı, yaklaşık bir milyona yakın istihdam üretti. Sorunun çözümü bu. Enflasyona karşı küçülerek değil, büyüyerek enflasyonu çözeceğiz. Üretimle, ihracatla çözeceğiz. Türkiye ne kadar ihracat yaparsa, döviz geliri elde ederse, turizm geliri elde ederse enflasyona karşı o kadar üretime dayalı gücünü kullanarak bu sorunu aşma kabiliyetine sahip olur. Bu konuda tereddüdünüz olmasın. Enflasyonu kontrol altına alıp büyüme yoluyla enflasyonun meydana getirdiği tahribatı aşacağız. Biz de Bakanlık olarak sosyal politikalarla enflasyonun meydana getirdiği eşitsizlikleri, sosyal sorunları çözeceğiz. Asgari ücretle çözeceğiz, 3600 ile çözüyoruz, EYT ile çözeceğiz. Bunların hepsi önümüzdeki dosyalarda birer birer çözülüyor. Geçici işçiler sorununu çözeceğiz, taşeronların kamuya alınmasında o yıllarda yaklaşık 90 bin kişi dışarıda kalmıştı. Onların sorununu çözerek, bütün bunları çözerek ilerleyeceğiz."

TESK Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kurulu Toplantısı, Bakan Bilgin'in konuşması sonrası basına kapalı olarak devam etti.

(Huzeyfe Tarık Yaman - Hakan Karaduman - İHA)