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Bakan Bayraktar: "Türkiye tarihin doğru tarafında yer aldı"

Bakan Bayraktar:
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Suriye'de 13 yıllık süren zulüm, 60 yıldır süren Baas rejimi nihayet sona erdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, " Suriye'de 13 yıllık süren zulüm, 60 yıldır süren Baas rejimi nihayet sona erdi. Bu süreçte Türkiye tarihin doğru tarafında yer aldı. İnşallah Suriye birlik ve bütünlük içerisinde, toprak bütünlüğünü sağlamış bir şekilde tekrar istikrara huzura kavuşacak" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konferans ile canlı olarak bağlandığı AK Parti 8'inci Olağan İl Kongresi, Nevşehir Damat İbrahim Paşa Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Kongreye katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'de yapacak çok işin olduğunu söyledi. Bakan Bayraktar, "Suriye'yi ayağa kaldırmak çok önemli. Biz, komşularımız ne kadar istikrar içerisinde, güven içerisinde olursa, o kadar güven içerisinde güçlü bir şekilde oluruz. Onun için biz bakanlık olarak yoğun bir çalışmanın içerisindeyiz. Burada Suriyeli kardeşlerimize çok önemli bir ev sahipliği yaptık, misafirperverlik gösterdik ve doğru olanı yaptık. Türkiye tarihin doğru tarafında yer aldı. İnsani bir davranış sergiledi, İslami bir davranış sergiledi, medeni bir davranış sergiledi. Komşumuzun evinde yangın vardı, komşumuzun evi yıkılmıştı. Şimdi inşallah komşumuzun evini tekrar yapmak için de Türkiye olarak elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Enerji Bakanlığı olarak bir ekibimiz şu anda Şam yolunda. Suriye'nin altyapı ihtiyacını, enerjide, elektrikte diğer alanlardaki altyapı ihtiyacını tespit edip uzun dönemli orta, kısa ve uzun dönemli planlamalarla onların tekrar bu temel hizmetlerden yararlanması konusunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

"Terörün kol gezdiği coğrafya petrolün, enerjinin başkenti haline geldi"

Terörün kol gezdiği coğrafyayı terörden temizlediklerini ve petrolün, enerjinin başkenti haline getirdiklerini söyleyen Bakan Bayraktar, "Ülkemiz kendi petrolünü ürettikçe, kendi doğal gazını ürettikçe inşallah çok daha güçlü bir hale gelecek. Ekonomik anlamda bu yaşadığımız sıkıntıları bir kenara koyacağız. Biz Gabar'dan ümitliyiz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye bulunduğu coğrafyada lider bir ülke"

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada lider bir ülke olduğunun altını çizen Bakan Bayraktar, "Türkiye herkesin gözünün içine baktığı bir ülke. Türkiye'nin çok güçlü olması lazım. Çünkü Türkiye tüm mazlum milletlerin aynı zamanda sesi nefesi. Türkiye son 7-8 yıl içerisinde sadece Karadeniz, Akdeniz değil artık farklı kıtalarda ve farklı coğrafyalar da petrol, doğalgaz arar hale geldi. Bugün bizim mühendislerimiz Somali'de petrol doğal gaz arıyorlar. Tamamı Türkiye'deki tersanelerde yapılmış yüzde yüz yerli ve milli imkanlar ile üretilen Oruç Reis gemimiz 25 Ekim de Somali'ye gitti. Dünya Somali'yi 2011'de terk ettiğinde oraya giden bir kişi vardı oraya giden bir tane lider vardı o da Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan. 13 yıl sonra bu sefer Somali halkı için Somali'yi kalkındıracak Somali'nin talihini değiştirecek hamleyi inşallah yapıyoruz. Somali'deki insanlara umut olan Somali'deki insanlara yaşadıkları şartları daha iyi götürecek olan işte bizim Türkiye olarak gösterdiğimiz kardeşlik ve elbette ki yaptığımız faaliyetler" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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