Bakan Bayraktar, Kanada'da Madencilik Kongresine Katıldı

Bakan Bayraktar, Kanada'da Madencilik Kongresine Katıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Toronto'da düzenlenen PDAC 2026 Kongresi'ne katılım sağladı. İftar programında iş insanları ve vekillerle bir araya gelerek Ramazan bereketini paylaştı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kanada Maden Araştırmacıları ve Geliştiricileri Derneği tarafından düzenlenen PDAC 2026 Kongresi'ne katılmak üzere Toronto'ya gitti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en önemli madencilik organizasyonlarından PDAC 2026 Kongresi vesilesiyle Kanada'nın Toronto kentindeyiz. İlk olarak MÜSİAD tarafından düzenlenen iftar programında Büyükelçimiz Can Dizdar, Kanada ve Ontario milletvekilleri, misyon temsilcileri, ticaret odası başkanları ve iş insanlarımızla aynı gönül sofrasında buluştuk. Ramazan-ı Şerif'in bereketini kilometrelerce ötede, birlik ve beraberlik içinde paylaştık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
