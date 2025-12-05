Bakan Bayraktar, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yeni Özbekistan için Sürdürülebilir Enerji Programı" için geldiği Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi ziyaret düzenlediği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te temaslarına başladı. Bakan Bayraktar, Özbekistan'ın enerji alanında hayata geçirdiği büyük projelerin açılış ve inşaat başlatma törenine katıldı. Yeni Özbekistan için Sürdürülebilir Enerji Programı'nda konuşma yapan Bakan Bayraktar, sözlerine Özbekçe selamlamayla başladı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in de katıldığı toplantıda konuşan Bayraktar, Özbekistan'ın yeni enerji projelerinin ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunacağını söyledi. Bayraktar, piyasa reformları ve başarılı uygulamalar ile Özbekistan'ın yabancı yatırımcılar için bir cazibe merkezi haline geldiğini vurgulayarak enerji ve madencilik alanındaki potansiyelin ülkeyi büyüteceğini kaydetti.

Türkiye'nin enerji talebinin sürekli arttığını, bunu karşılarken ithalata olan bağımlılığı azaltmaya çalıştıklarını dile getiren Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine ulaşmak için de stratejiler geliştirdiklerini anlattı. Bayraktar, yenilenebilir enerjiden nükleere, enerji altyapısından petrol ve doğal gaz üretimine kadar bazı başlıklarda Türkiye'nin perspektifini paylaştı.

"Yatırımları destekliyoruz"

Türkiye ile Özbekistan'ın stratejik ortaklığından bahseden Bayraktar, "Ortak projelerle sadece ekonomik bağları güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda bölgesel enerji güvenliğini de artırıyoruz. Türkiye olarak Özbekistan'daki özel sektör yatırımlarımızı destekliyoruz. Özellikle enerji verimliliği, şebeke altyapısı, piyasa serbestleşmesi ve madencilik alanlarında Özbek meslektaşlarımızla aktif bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Madencilik, enerji geçişi için kritik öneme sahip olduğundan buradaki ilerlemeden de memnunuz" dedi.

Mirziyoyev ile görüşme

Bakan Bayraktar, Taşkent programında Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından da kabul edildi.

Ziyaretine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in ortaya koyduğu siyasi iradeyle hayata geçen reformlara ve yapılan yatırımlara şahitlik ettiğini dile getirerek "Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde enerji sektöründe bundan 23 yıl önce çok önemli reformları hayata geçirdik ve bu sayede sadece elektrik sektörüne yaklaşık 100 milyar dolarlık yatırım çekmeyi başardık. Benzer süreçlerin Özbekistan'da olduğunu görüyoruz" dedi. Türk şirketlerinin kabiliyetleri ve tecrübeleri ile Özbekistan'ın enerji sektörüne önemli katkılar yaptığını anlatan Bayraktar, "Onların gerçekleştirdiği projeleri görmek bizler için çok önemli bir iftihar kaynağı. Elektrik üretiminden dağıtımına kadar birçok alanda, özellikle yenilenebilir enerji alanında, doğal gaz projelerinde Türk şirketleri burada çok önemli işlere imza atıyorlar" diye konuştu.

"Özbekistan'la ilişkilerimiz çok üst düzeyde"

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in kabulünde hem Türkiye'nin hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiklerini ifade ederek "Özbekistan'la ilişkilerimiz çok üst düzeyde. Kapsamlı bir stratejik ortaklığımız var ve bunları mutabakat zabıtlarına imza atmanın ötesinde somut projelere dönüştürüyoruz. Enerji ve madencilik alanında çok önemli fırsatlar var" dedi.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüşmede madenciliğin de gündeme geldiğini kaydeden Bayraktar, "İki ülke arasındaki 2,5 milyar dolarlık ticaret hacmini bu çalışmalarla beraber bunun çok ötesine geçireceğiz. Biz de bir anlamda Özbekistan'ın bu kalkınma serüveninde çok önemli bir ortak olarak birlikte yol alacağız" diye konuştu. - TAŞKENT