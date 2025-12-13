'KURUMLARIMIZI İTİBARSIZLAŞTIRMAK İÇİN UĞRAŞIRLAR'

Bakan Bayraktar, Genel Kurul toplantısının ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Bayraktar, "Muhalefet her yaptığımız işi ya yok saymaya, ya da itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Zira muhalefetin yaklaşımında karşımızda şöyle bir şablon var; muhalefet önce ne yapıyorsak onu reddederek, karşı çıkıp yok saymaya çalışıyor. Yeni projelerimizin milletimize, memleketimize faydası var mı? Bakmıyor. Onlara sorarsanız Gabar'da petrol bir seçim öncesi hamlesiydi. Petrol yoktu. Karadeniz'de gaz arayamazdık, arasak da bulamazdık. Onlara göre 'Mavi Vatan' bir masaldan ibaret. Hatırlıyor musunuz? Bir aralar birileri çıktı, kendi yönettiği şehir çöp dağlarından ve çöp kokusundan geçilmezken, 'güneş enerjisi saçma sapan bir yatırım ve çöp' dedi. Biz Türkiye'de her bir saatte yaklaşık 10 dönüm güneş tarlası kuruyoruz. Yani biz bu toplantıda bugün bütçede konuşurken, şu son 10 saat içerisinde Türkiye'de 5 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak güneş santrali kuruldu. Maalesef milletimizin meselesi muhalefetin ilgisini çekmiyor. Örneğin Akbelen'de kömür madenleri çıkarılmasın, yerin altında kalsın derler; binlerce madencimizin işsiz kalması onları ilgilendirmez. Bu muhalefet şablonunda projeleri durdurmak için her türlü yöntemi görürsünüz. Projelerimizi ısrarla, inançla hayata geçirmeye başlayınca; projelerimiz millete mal olmaya başlayınca da alaya alarak, yalanlarla, iftiralarla vatandaşlarımızın kafasında soru işareti oluşturmaya çalışırlar. Kurumlarımızı itibarsızlaştırmak için uğraşırlar" dedi.

'İSTANBUL'DAKİ VATANDAŞLARIMIZIN CEBİNE GÖZ DİKTİLER'

Bakan Bayraktar, elindeki mahkeme kararını göstererek, "Fakat son dönemde bizi şaşırtan bir şey oldu. Eskişehir Beylikova'da 2019 yılında keşfettiğimiz nadir toprak elementleri için muhalefet 'Burada maden yok' demedi. Yani ilk kez duyduğumuz bir şeyi, ilk kez bulduğumuz bir şeyi reddetmediler. Tabii şaşkınlığımız fazla uzun sürmedi. Bir baktık, 2020-21 yılında nadir toprak elementleri pilot tesisimizi yaptırmamak için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi mahkemeye başvurmuş. Son dönemde Türk siyasetine 'kırmızı kart', 'Meclise piknik tüpüyle gelme' gibi birçok dahiyane yöntemi kazandırmış ana muhalefet, Eskişehir Beylikova'daki nadir toprak elementleri konusunda yeni bir uygulamaya geçti. Bu yöntemin adı 'Siyasi Kaynakçılık.' Hani sırayı görüp araya girmeye çalışanlar olur ya bu sefer ana muhalefet sıranın en önüne geçmeye çalışıyor. Şunu bilmenizi isterim; belediyelerde en temel günlük hizmetleri sunmakta acziyet içerisinde olan, çöpünü toplamayı beceremeyen, toplu taşımayı vatandaşlarımız için adeta kabusa çeviren, trafik sorunuyla ilgili çözümle alakalı hiçbir fikri olmayan ve en günlük, en temel evrensel hizmet suyu adeta bir zam aracı olarak gören, zam üstüne zam yapan, vatandaşlarımızı günlerce su kesintileriyle karşı karşıya bırakan bu anlayışın söylediği sözün bizim için hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Bakın elimde bir mahkeme kararı var. Bu mahkeme kararında İGDAŞ'ın vatandaşlara uygulayacağı dağıtım tarifesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi mahkemeye götürdü. ve bu bedeller artsın diye, vatandaş İstanbul'da daha zamlı bir şekilde doğal gaz kullansın diye mahkemeye gitti. Allah'tan mahkeme bunu reddetti. Yani aslında şunu yapmaya çalıştı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İGDAŞ, İstanbul'daki vatandaşlarımızın cebine göz diktiler. Her yıl ilave 9 milyar lirayı daha nasıl alırız diye onun peşinde koştular" ifadelerini kullandı.