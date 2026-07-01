Haberler

Bakan Bayraktar, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Çekiç ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı ile görüşerek, çevreyle uyumlu ve katma değerli madencilik ekosistemi vurgusu yaptı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çekiç ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Bayraktar, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Madencilikte kendi kaynaklarımızı, sürdürülebilir bir şekilde küresel rekabette hak ettiği noktaya taşıma irademizi paylaştık. 'Önce İnsan, Sonra Çevre, Sonra Katma Değerli Madencilik' anlayışı ile iş sağlığı ve güvenliğinden asla taviz vermeden, çevreyle tam uyumlu, ham madde ihracatı yerine uç ürün üretimine odaklanan bir madencilik ekosistemi inşa etme kararlılığımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Büyükada'da plajda yangın! Alevler ormana sıçradı

Görüntü İstanbul'un cennet köşesinden! Alevler hızla ilerliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz

Daha düne kadar bomba yağdırıyordu! Trump'tan ezber bozan İran sözleri
Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga

Birbirlerine öldüresiye saldırdılar! Kullandıkları aletlere bakın
Galatasaray'dan Bruno Fernandes için tarihi teklif hazırlığı

Galatasaray'dan tarihi teklif!
Destici'den komedyen Deniz Göktaş'a sert tepki: O dili koparırız

Parti lideri ünlü komedyeni açık açık tehdit etti: O dili koparırız
Aman Haaland görmesin! Yıldız futbolcuyu fena taklit etti

Dünya bu görüntüyü konuşuyor!
Meksika'da Dünya Kupası kutlamalarında 3 kişi nefessiz kalarak hayatını kaybetti

1 milyon kişi sokaklara indi, çok sayıda kişi nefessiz kalarak öldü
Gökdeniz Gürpüz, Galatasaray'dan ayrılarak 3. Lig'e gitti

Galatasaray'dan ayrıldı, 3. Lig'e gitti!