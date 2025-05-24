Bakan Bayraktar: 'Karadeniz'deki üretimimizi 2 katına çıkaracak yüzer üretim platformumuz Filyos Limanı'na gidecek'

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "29 Mayıs'ta Karadeniz'deki üretimimizi 2 katına çıkaracak yüzer üretim platformumuz İstanbul Boğazı'nı geçip, Filyos Limanı'na gidecek ve 1 sene sonra da üretimimizi artıracak ve Karadeniz'de 20 yıl boyunca görev yapacağı lokasyona uğurlayacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karabük'e geldi. İlk olarak Karabük Valisi Mustafa Yavuz ve Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'yı ziyaret eden Bakan Bayraktar, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bakan Bayraktar, daha sonra 100'üncü Yıl Kültür Merkezi salonunda düzenlenen AK Parti Karabük Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Bayraktar, "Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin Karadeniz'de bulunduğu müjdesini vermişti. Bir taraftan mevcut üretimimizi artırmaya gayret ediyoruz. Diğer taraftan da yeni keşiflerimiz devam ediyor. 29 Mayıs'ta Karadeniz'deki üretimimizi 2 katına çıkaracak yüzer üretim platformumuz İstanbul Boğazı'nı geçip, Filyos Limanı'na gidecek ve 1 sene sonra da üretimimizi artıracak ve Karadeniz'de 20 yıl boyunca görev yapacağı lokasyona uğurlayacağız" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ ENERJİDE BAĞIMSIZ KALMA HEDEFİNE DOĞRU İLERLETECEĞİZ'

Bakan Bayraktar, terörden temizlenen bölgelerden petrol çıkarmaya başladıklarını kaydederek, şunları söyledi: "19 Mayıs'ta gençlerimizle, hiç ayrım yapmaksızın iktidar-muhalefet milletvekillerimizle hep beraber Gabar'daydık. Ülkemiz 40 yılı aşkın bir süredir terör belasıyla mücadele ediyor ve o bölge adı terörle anılan bir bölgeydi. Gabar deyince aklımıza hep terör geliyordu. Buralar terörden dolayı girilemeyen yerlerdi. İşte şimdi o dağlarda 100'ün üzerinde kuyuda 81 bin varil ile Türkiye'nin en kaliteli, dünya standartlarında bir petrol üretimini yapar hale geldik. Ne zaman o bölgeyi terörden temizledik, orada ekonomik faaliyetler, sondaj faaliyetleri, teknik çalışmaları mühendislik çalışmaları yapmaya başladık, neticelerini almaya başladık. Terörü neden ülkemizin başına bela ettikleri, neden yıllardır bizi bunlarla uğraştırdıkları şimdi daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. O petrol orada bir günde oluşmadı. O petrol yerin altında milyonlarca yıldır oluşmuş, orada duruyordu. Ama bakmazsanız bulamazsınız. Biz terörden bölgeyi temizleyince aramaya başladık. Aradıkça bulduk, buldukça üretmeye başladık. Ülkemizin ekonomisine gücüne güç katmaya, bu Şırnak'taki, Gabar'daki projeyle devam ediyoruz. İnşallah yeni teşviklerle, başka yerlerde Diyarbakır'da, Siirt'te, Van'da, Hakkari'de ve Trakya'da yapacağımız çalışmalarla Türkiye'nin petrol ve doğal gaz üretimini arttıracağız ve bu alandaki dışa bağımlılığımızı her geçen gün azaltarak Türkiye'yi enerjide bağımsız kalma hedefine doğru ilerleteceğiz."

AKKUYU'DA 2028 HEDEFİ

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olduğunu ifade eden Bayraktar, "Türkiye'nin 70 yıllık hayali olan ve Türkiye'nin nükleer enerjiye sahip olma hedefini de inşallah AK Parti iktidarında, Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşuyla devam ettiriyoruz. Bugün Akkuyu'da 4 reaktörün inşası devam ediyor. 2010 yılında hükümetlerarası anlaşma ile Rusya Federasyonu ve bu projeye başladık. Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi, Cumhuriyet tarihinin en büyük dış yatırımı Akkuyu'da inşallah şimdi hayata geçiyor. En kısa zamanda oradaki reaktörden elektrik üretmeyi hedefliyoruz. 2028 yılına kadar 4 reaktörün tamamını devreye alıp ülkemizin ihtiyaç duyduğu elektriğin yüzde 10'unu orada karşılayacağız" dedi.