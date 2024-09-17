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Bakan Bayraktar'dan Yenilenebilir Enerji Hedefi: 2035'te 100 Gigavat

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gastech 2024'te yaptığı konuşmada Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerini ve altyapı yatırımlarını açıkladı. 2035 yılı itibarıyla rüzgar ve güneş enerjisinden elde edilecek kurulu gücün 100 gigavata çıkarılması hedefleniyor.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'de düzenlenen Gastech 2024'te konuştu. Bayraktar, "2035 yılında yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü rüzgar ve güneşte 100 gigavata çıkarmak istiyoruz. Şu anda 30 gigavat, neredeyse 2,5 kat artacak" dedi.

Bakan Bayraktar, ABD'nin Houston kentinde düzenlenen Gastech 2024 Forumu'na katıldı. 'Jeopolitik Belirsizlik Zamanlarında Enerji Güvenliği ve Çeşitliliği' başlıklı panelde Türkiye'nin enerji projeksiyonunu anlatan Bakan Bayraktar, enerji talebini karşılama, dışa bağımlılığı azaltma ve enerji dönüşümünü gerçekleştirmenin Türkiye'nin önündeki üç önemli zorluk olduğunu kaydetti. Bayraktar, uzun soluklu programlar gerçekleştirmeye çalıştıklarını, Türkiye'nin 2020'de Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrasında 4 yıldan daha kısa bir sürede günlük 7,5 milyon metreküp gaz üretimini gerçekleştirebildiğini söyledi. Bayraktar, bunun da Türkiye'nin 2,6 milyon hanenin doğal gazını kendi gazından karşıladığı anlamına geldiğini belirtti.

'ALTYAPI YATIRIMLARI'

Yeraltı doğal gaz depolama tesislerine, yeniden gazlaştırma ünitelerine yani altyapıya büyük yatırım yaptıklarını vurgulayan Bayraktar, "Yeniden gazlaştırma kapasitemizi neredeyse 5 kat artırdık ve böylece tüm tedarik portföyümüz değişiyor, dönüşüyor. Uzun dönemli boru hattı kontratlarından daha esnek uzun dönemli LNG kontratlarına doğru gidiyoruz. Bu da piyasada büyük bir değişiklik yaratıyor. Bu altyapı yatırımlarımızla piyasaya daha rekabetçi çözümler sunuyoruz. 2035 yılında yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü rüzgar ve güneşte 100 gigavata çıkarmak istiyoruz. Şu anda 30 gigavat, neredeyse 2,5 kat artacak" diye konuştu.

Nükleer enerjiyi, büyük ölçekli konvansiyonel nükleer güç santralleri ve buna ek olarak SMR'lar ile enerji miksine dahil etmek istediklerini belirten Bayraktar, kritik minerallerin aranması ve çıkarılması, daha fazla yenilenebilir enerjinin sisteme entegre edilmesi için iletim kapasitesinin arttırılması konularında da çalıştıklarını ifade etti.

'AVRUPA'NIN 4'NCÜ BÜYÜK GAZ PİYASASI'

Bayraktar, Türkiye'nin Güney Doğu Avrupa'nın enerji arz güvenliğinde önemli bir rol oynadığına değinerek, "Kendi gazımızı üretmeye başladık ama aynı zamanda boru hatlarına, uluslararası projelere, yeniden gazlaştırma kapasitemize ciddi yatırım yaptık. Şu an ihtiyacımızdan daha fazla gazı getirebiliyoruz. Türkiye, 50 milyar metreküp tüketimiyle Avrupa'nın 4'üncü büyük gaz piyasasına sahip. Bu altyapıyla komşu ülkelere ve dünyadaki diğer bölgelere güvenilir bir tedarikçiyiz" dedi.

'YAPMAMIZ GEREKEN KAPASİTE ARTIŞI'

Yaklaşık 75 milyar metreküp doğal gazı Türkiye'ye getirebildiklerinin altını çizen Bayraktar, şöyle devam etti:

"Buradaki 25 milyar metreküplük fazlalığı kolaylıkla Avrupa piyasalarına ihraç edebiliriz. Tek yapmamız gereken komşu ülkelerle Yunanistan ve Bulgaristan ile enterkonneksiyon kapasitelerini artırmak. Böylece Avrupa piyasalarına bu gazı getirebiliriz. İnanıyoruz ki üretici, taşıyıcı ve tüketici ülkeler arasında bir denge oluşturabilirsek uzun dönemli ve başarılı bir enerji iş birliğine ulaşabiliriz. Turkishblend (Türk Harmanı) diyorum ben buna. Birçok farklı ülkeden gaz getirebiliriz. ABD'nin LNG'si büyük bir rol oynuyor Türkiye piyasası için. Farklı ülkelerden boru hatlarıyla gelecek gazlar ve bizim kendi üretimimiz. Böylece Avrupa'ya sunmak için Türk Harmanını elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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