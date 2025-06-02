Bakan Bayraktar'dan Seyitgazi'ye 400 Yeni İşçi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Seyitgazi'ye 400 Yeni İşçi Müjdesi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir'de düzenlenen AK Parti il Danışma Meclisi toplantısında, Seyitgazi Kırka'daki Eti Maden tesislerine 400 işçi alımı yapılacağını açıkladı. Başkan Özcan Yıldız, bu gelişme ile birlikte ilçenin doğalgaz ihtiyacının karşılanacağını da belirtti.

Seyitgazi AK Parti ilçe Başkanı Özcan Yıldız, bir dizi ziyaret için önceki gün Eskişehir'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yıl içinde Eti Maden Kırka'ya 400 işçi alınacağı müjdesini değerlendirdi.

Başkan Yıldız, Bakan Bayraktar'ın, AK Parti Eskişehir il Danışma Meclisi toplantısındaki konuşmasında, "Tabii ki Seyitgazi Kırka'daki tesisler sadece Eti Maden'in oradaki gelirleri 620 milyon dolar ve 2 binin üzerinde orada kardeşimize orada istihdam sağlıyoruz. Tabii ki birincilik o kadar kolay olmuyor, birinciliğin bedelleri var. Şu toplantı vesilesiyle şunu da paylaşmış olalım. Biliyorsunuz ki 170 arkadaşımıza yeni istihdam sağlamıştık, ama bu yıl içinde 400 yeni arkadaşımıza Eti Maden'de iş imkanı istihdam sağlayacağız" diye konuştuğunu hatırlattı. Başkan Özcan Yıldız, şunları belirtti;

"Seyitgazi ilçemiz Kırka mahallemizde bulunan Eti Maden tesislerinde geçen yıl emekli personelin çok fazla olmasından dolayı kıymetli Bakanımıza fabrikamızdaki eksik personel sayısını bildirdik. Bakanımız bu konuya önem vererek bu sene içinde dönem dönem toplamda 400 personel alımını çıkacağını konuşmasına duyurarak bizleri mutlu etti, ayrıca Seyitgazi'mizin iki mahallesinin doğalgaz ihtiyacının ivedilikle hazırlanarak kısa zaman ilçenin tamamına doğalgazın verilmesi konusunda söz aldık." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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