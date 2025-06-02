Bakan Bayraktar, Bakü'de Türkiye-Azerbaycan Enerji İş Birliğini Görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 30. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı'na katılmak üzere geldiği Bakü'de basına yaptığı açıklamada, "Orada da hem Türkiye- Azerbaycan enerji alanındaki iş birliğinde neler yapacağız onları konuştuk. Bahsettiğiniz gibi önemli bir anlaşma, Türkiye Petrolleri Şafak-Asiman sahasına ortak olarak giriyor" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 30. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Bakü'deki temasları kapsamında, 30. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı'na katılan Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açılışını yaptığı fuarı gezerek incelemelerde bulundu. Bakan Bayraktar, temaslarını tamamladıktan sonra başkent Bakü'den ayrılmadan önce Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Otuzuncu Bakü Enerji Haftası vesilesiyle Azerbaycan'a geldiğini belirten Alparslan Bayraktar, "Yine çok önemli bir katılımın olduğu bir Bakü Enerji Haftası yaşanıyor. Tabii değişen şeyler de var. Açıkçası artık petrol ve doğal gazın yanında Azerbaycan'da özellikle yenilenebilir enerji yeşil enerjiyle alakalı projelerde ve bununla ilgili şirketler de bu toplantı vesilesiyle buraya gelmiş durumdalar. Dolayısıyla çok yoğun birkaç günün geçeceği bir Bakü Enerji Haftası ümit ediyorum çok faydalı anlaşmaların bütün tarafları fayda edecek anlaşmaların yapılacağı bir hafta olacak. Biz tabii çok kısa bir süre önce Azerbaycan'daydık. Aslında geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımızla yine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuğu olarak bu sefer Laçin'deydik. Orada aynı zamanda Türkiye, Azerbaycan, Pakistan üçlü mekanizmasının bir toplantısı da gerçekleşti. Sayın Pakistan Başbakanı da buradaydı. Dolayısıyla 4 gün aradan sonra bu sefer Bakü'de ağırlıklı enerji gündemli olarak buraya gelmiş olduk. Önemli bir toplantı, her yıl çok önemli" dedi.

Fuarın açılışından sonra da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile olan görüşmelerini de hatırlatan Bayraktar, "Orada da hem Türkiye, Azerbaycan enerji alanındaki iş birliğinde neler yapacağız onları konuştuk. Bahsettiğiniz gibi önemli bir anlaşma Türkiye Petrolleri Şafak-Asiman sahasına ortak olarak giriyor. Bunun anlaşmasını burada yapıyoruz. Yüzde 30'luk bir pay aldık ve yine her zamanki ortaklarımız SOCAR ve BP'yle beraber inşallah bu sahada da üretimimizi başlatacağız" diye konuştu.

"Türkiye Petrolleri'nin buradaki varlığı ve görünümü biraz daha artıyor"

Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ olarak Azerbaycan'da özellikle SOCAR'la birlikte geliştirilen Azeri Çırak Güneşli, Şahdeniz projeleriyle, ayrıca BOTAŞ olarak da çok önemli bir gaz alıcısı olduklarını belirten Bayraktar, "SOCAR bizim için çok önemli bir gaz tedarikçisi. Onun dışında özellikle Azerbaycan'daki şirketlerin başta SOCAR olmak üzere Türkiye'de çok önemli yatırımları var. Star Rafinerisi var, PETKİM var, diğer yatırımlar var. Şimdi artık buralarda ilerlemeler sağlıyoruz. Türkiye Petrolleri'nin buradaki varlığı ve görünümü biraz daha artıyor. Başka sahalarla ilgili de konuşuyoruz özellikle Hazar Denizi'ndeki. Dolayısıyla bu çalışmaları artırarak devam edeceğiz. Türkiye ve Azerbaycan aslında sadece tabi Türkiye için değil ama özellikle bölge için önemli arz güvenliğine katkı yapıyor. Avrupa'nın arz güvenliği için. Dolayısıyla bu alandaki iş birliğimiz birçok tarafa da aslında katkı yapacak cinsten ve bu konuları da kendileriyle konuşma fırsatı bulduk" ifadelerini kullandı.

Doğal gaz alanında Avrupa'nın arz güvenliği, Avrupa'ya ilave gazın ve farklı kaynaklardan gazın gitmesiyle alakalı projelerde de önümüzdeki dönemde yeni gelişmelerin olacağını belirten Bayraktar açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Bir de tabii artık yeni alan elektrik alanı. Elektrik Azerbaycan'dan Türkiye'ye Gürcistan üzerinden ihracatı şu anda devam ediyor. 250 megawattlık bir kapasiteyi kendilerine tahsis ettik. Bu özellikle Türkiye'de Star ve Petkim'in ihtiyaçları için şu aşamada ama önümüzdeki dönemde hem Nahçıvan'da yenilenebilir enerjinin üretilmesi ve onun Türkiye'ye getirilmesi ve tabii Türkiye üzerinden de Avrupa'ya gitmesiyle alakalı projeleri geliştireceğiz." - BAKÜ