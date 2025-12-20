Bakan Bak'tan Leyla Zana sloganlarına tepki: Soruşturma yürütülüyor
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski HDP'li vekil Leyla Zana'ya yönelik cinsiyetçi küfür içeren sloganlar atan Bursaspor taraftarına ilişkin soruşturma yürütüldüğünü belirtti. Bakan Bak, yaşananlara ilişkin, "Sporun etik ruhuna yakışmayan bir süreçtir. Bunu kabul edemeyiz. Bu eylemi yapan kişilerle ilgili gerekli araştırma ve değerlendirmeler yapılacak; tribünlerde bulunanlara maçtan men cezası da dahil olmak üzere çeşitli yaptırımlar uygulanacak.'' dedi.
- Bursaspor taraftarlarının Leyla Zana'ya yönelik cinsiyetçi küfürlü tezahüratlarına ilişkin soruşturma yürütülüyor.
- Soruşturma kapsamında, eylemi gerçekleştiren kişilere maçtan men cezası da dahil çeşitli yaptırımlar uygulanacak.
- Bakan Osman Aşkın Bak, tribünlerdeki bu olayın sporun etik ruhuna yakışmadığını ve kabul edilemez olduğunu belirtti.
TFF 3. Lig'deki Bursaspor–Somaspor maçında bir grup Bursaspor taraftarının Kürt siyasetçi Leyla Zana'yı hedef alan cinsiyetçi küfürlü tezahüratta bulunmasına siyasetçilerden tepkiler gelmeye devam ediyor.
BAKAN BAK'TAN SERT TEPKİ
Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Bakan Osman Aşkın Bak, Leyla Zana'ya yönelik hakaretlerin tasvip edilemeyeceğini söyledi.
''ÇEŞİTLİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK''
Soruşturmanın yürütüldüğünü belirten Bak, bu eylemi gerçekleştiren kişilere çeşitli yaptırımların uygulanacağını belirterek, ''Tribünlerde yaşanan bu olayla ilgili hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de biz gerekli soruşturmayı yürütüyoruz. 6222 sayılı yasaya göre, bu eylemi yapan kişilerle ilgili gerekli araştırma ve değerlendirmeler yapılacak; tribünlerde bulunanlara maçtan men cezası da dahil olmak üzere çeşitli yaptırımlar uygulanacak.'' dedi.
''BUNU KABUL EDEMEYİZ''
Sözlerine devam eden Bak, ''Sporun centilmence yürütülmesini engelleyecek eylemlere tamamen karşıyız. Kim olursa olsun bu tür olaylar tasvip edilemez. Sporun etik ruhuna yakışmayan bir süreçtir. Bunu kabul edemeyiz.'' ifadelerini kullandı.