Haberler

Bakan Bak'tan Leyla Zana sloganlarına tepki: Soruşturma yürütülüyor

Bakan Bak'tan Leyla Zana sloganlarına tepki: Soruşturma yürütülüyor Haber Videosunu İzle
Bakan Bak'tan Leyla Zana sloganlarına tepki: Soruşturma yürütülüyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski HDP'li vekil Leyla Zana'ya yönelik cinsiyetçi küfür içeren sloganlar atan Bursaspor taraftarına ilişkin soruşturma yürütüldüğünü belirtti. Bakan Bak, yaşananlara ilişkin, "Sporun etik ruhuna yakışmayan bir süreçtir. Bunu kabul edemeyiz. Bu eylemi yapan kişilerle ilgili gerekli araştırma ve değerlendirmeler yapılacak; tribünlerde bulunanlara maçtan men cezası da dahil olmak üzere çeşitli yaptırımlar uygulanacak.'' dedi.

  • Bursaspor taraftarlarının Leyla Zana'ya yönelik cinsiyetçi küfürlü tezahüratlarına ilişkin soruşturma yürütülüyor.
  • Soruşturma kapsamında, eylemi gerçekleştiren kişilere maçtan men cezası da dahil çeşitli yaptırımlar uygulanacak.
  • Bakan Osman Aşkın Bak, tribünlerdeki bu olayın sporun etik ruhuna yakışmadığını ve kabul edilemez olduğunu belirtti.

TFF 3. Lig'deki Bursaspor–Somaspor maçında bir grup Bursaspor taraftarının Kürt siyasetçi Leyla Zana'yı hedef alan cinsiyetçi küfürlü tezahüratta bulunmasına siyasetçilerden tepkiler gelmeye devam ediyor.

BAKAN BAK'TAN SERT TEPKİ

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Bakan Osman Aşkın Bak, Leyla Zana'ya yönelik hakaretlerin tasvip edilemeyeceğini söyledi.

''ÇEŞİTLİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK''

Soruşturmanın yürütüldüğünü belirten Bak, bu eylemi gerçekleştiren kişilere çeşitli yaptırımların uygulanacağını belirterek, ''Tribünlerde yaşanan bu olayla ilgili hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de biz gerekli soruşturmayı yürütüyoruz. 6222 sayılı yasaya göre, bu eylemi yapan kişilerle ilgili gerekli araştırma ve değerlendirmeler yapılacak; tribünlerde bulunanlara maçtan men cezası da dahil olmak üzere çeşitli yaptırımlar uygulanacak.'' dedi.

''BUNU KABUL EDEMEYİZ''

Sözlerine devam eden Bak, ''Sporun centilmence yürütülmesini engelleyecek eylemlere tamamen karşıyız. Kim olursa olsun bu tür olaylar tasvip edilemez. Sporun etik ruhuna yakışmayan bir süreçtir. Bunu kabul edemeyiz.'' ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Politika
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Sadettin Saran'dan olay yaratacak ilk sözler: Başkaları gibi kaçmayız
Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isme daha yakalama kararı
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıOğuzhan BAL:

Terörirste terörist demek ne zamandır suç?

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Ç:

yazıklar olsun be teröristleri bile korumaya başladınız...sanki ilk kez toplu küfür edildi o da teröriste denk geldi...

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Susturamayacaksınız

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Bursaspor taraftarı her zamanki gibi kendine yakışanı yapıyor. Spordan da anladığı yok çok şükür

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim K:

Bir sene içinde ne oldu da hepiniz dem li oldunuz ??asıl sorulması gereken soru bu ne oldu ?

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe oturdu

Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe oturdu
Oğlunun gözü önünde amcasının kızları tarafından darbedildi

Kuzen dehşeti! Amcasının kızları tekme ve yumruklarla saldırdı
Kübra Par, Alevilerle ilgili sözlerinden dolayı özür diledi

Kübra Par, Alevileri ayaklandıran sözleri için geri adım attı
Bakan Kurum duyurdu! İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne geçerli başvuru sayısı

Bakan Kurum duyurdu! İşte 500 bin konutta geçerli başvuru sayısı
Sadettin Saran serbest bırakıldı

İfadeye çağrılan Sadettin Saran için karar
UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe oturdu

Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe oturdu
Oğlunun gözü önünde amcasının kızları tarafından darbedildi

Kuzen dehşeti! Amcasının kızları tekme ve yumruklarla saldırdı
Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok

Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
Biri bu rezalete dur desin: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Rezilliğe bakın: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar

İşte 2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar
Tutuklanan ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci, yeniden adliyede

Tutuklanan ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci yeniden adliyede
Bakan Yumaklı'dan atama bekleyenlere net mesaj

Bakan Yumaklı'dan atama bekleyenlere net mesaj
title