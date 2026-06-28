Haberler

Bakan Bak, Gazi Koşusu'nu kazanan Halis Karataş'ı tebrik etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 100. Gazi Koşusu'nu kazanan jokey Halis Karataş ve at sahibi Emrah Nalçakan'ı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, " Gazi Koşusu'nu 'Bay Nalçakan' isimli safkanla kazanan jokey Halis Karataş ve atın sahibi Emrah Nalçakan'ı kutluyorum" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen 100. Gazi Koşusu'nu 'Bay Nalçakan' isimli safkanla kazanan jokey Halis Karataş ile at sahibi Emrah Nalçakan'ı tebrik etti. Bakan Bak yayımladığı mesajda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 100'üncüsü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapıldı. Büyük heyecana sahne olan Gazi Koşusu'nu 'Bay Nalçakan' isimli safkanla kazanan jokey Halis Karataş ve atın sahibi Emrah Nalçakan'ı kutluyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım

Parayı bıraktığı yeri söyledi! Ne genel merkez ne de başka bir yer
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu

Dünya Kupası'na veda etti, yarım saat içinde istifasını açıkladı
Iğdır'da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Ahırda hayvanlarla ilgilenirken korkunç şekilde can verdi
Beşiktaş'ta Kassoum Ouattara için geri sayım

Beşiktaş'ta transfer bitmek üzere!
Türkiye'de forma giyen Ryan Mendes'e tecavüz suçlaması

Türkiye'de forma giyen yıldız futbolcuya tecavüz suçlaması
Mourinho gözlerinin yaşına bakmıyor! Tam 7 ayrılık birden

Gözlerinin yaşına bakmadı! Real Madrid'de tam 7 ayrılık birden
Osimhen, aracının önünü kesen Nijeryalı hayranlarını arabadan inip azarladı

Osimhen'i çılgına çeviren olay! Aracından inip herkesi azarladı
Öğrencileriyle cinsel ilişki yaşayan 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı

Öğrencileriyle cinsel ilişkiye giren 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı