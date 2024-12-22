Bakan Bak, Malatya'da Gençlerle Söyleşi Gerçekleştirdi

Bakan Bak, Malatya'da gençlerle bir araya geldi

MALATYA - Malatya'da, temaslarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Hatice Akbaş ile birlikte söyleşi programında gençlerle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir temaslarda bulunduğu Malatya'da, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boks kategorisinde gümüş madalya kazanan Malatyalı milli sporcu Hatice Akbaş ile birlikte gençlerle söyleşi programına katıldı.

Söyleşi de milli boksör Hatice Akbaş'ın Los Angeles 2028'te düzenlenecek olimpiyatlarda altın madalya ulaşmasını beklediklerini kaydeden Bakan Bak, Hatice Akbaş'ı tebrik ederek gençlere de tavsiyelerde bulundu.

Programda konuşan Akbaş ise ilk katıldığı olimpiyat şampiyonasında madalya ile dönmüş olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, emeklerin karşılığını almanın gururunu yaşadığını söyledi.