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Bakan Bak: "Dünyada gençliğe en büyük yatırım yapan lider Erdoğan'dır"

Bakan Bak:
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Dünyada gençliğe en büyük yatırım yapan lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Dünyada gençliğe en büyük yatırım yapan lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Bir dizi programa katılmak üzere Malatya'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, katıldığı AK Parti Malatya İl Gençlik Kolları Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyada gençlere en büyük yatırım yapan lider olduğunu söyledi.

AK Parti Malatya İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi, Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Kongrede konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Gençlik Kolları'nın bir okul olduğunu aktararak, gençlik kolları bünyesinde yetişmiş çok sayıda siyasetçinin AK Parti'de aktif siyaset hayatını sürdüğüne vurgu yaptı.

Kendisinin de gençlik kollarında yetişmiş bir siyasetçi olduğunu belirten Bakan Bak, seçilme yaşının 18'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından indirildiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletle birlikte yol yürüğünü kaydetti.

Bakan Bak, AK Parti iktidarlarında Malatya'ya 7,5 milyarlık tesis yatırımı yapıldığını da ifade ederek Malatya'ya yatırımların süreceğini söyledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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