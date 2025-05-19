Bakan Bak, 19 Mayıs Bayramı'nı Kutladı

Bakan Bak'tan 19 Mayıs paylaşımı

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı yaptı.

Bakan Bak sosyal medya hesabından, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" diyerek, 19 Mayıs paylaşımı yaptı.