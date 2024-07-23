Bahçeli'nin ekonomi yorumuna Şimşek'ten yanıt gecikmedi: Desteğiniz çok kıymetli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin genel merkezinde sürpriz bir basın toplantısı düzenleyerek gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ YÜKSELİŞ KULVARINDADIR"

Ekonomiye ilişkin muhalefetten gelen yorumlara tepki gösteren Bahçeli "Türkiye ekonomisi güven verici adım ve hamlelerle istikrarlı ve umut uyandıran bir yükseliş kulvarındadır" açıklamasında bulundu.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Bahçeli'nin sarf ettiği cümleye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de yanıt gecikmedi. Bakan Şimşek "Cumhur ittifakının değerli ortağı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ekonomi programımıza verdikleri destek çok kıymetlidir. Siyasi istikrarla birlikte rasyonel politikaların kararlılıkla uygulanması başarıyı getiriyor" ifadelerini kullandı.