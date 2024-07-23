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Bahçeli'nin ekonomi yorumuna Şimşek'ten yanıt gecikmedi: Desteğiniz çok kıymetli

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün düzenlediği sürpriz basın toplantısında ekonomiye ilişkin "Türkiye ekonomisi güven verici adım ve hamlelerle istikrarlı ve umut uyandıran bir yükseliş kulvarındadır" yorumunda bulundu. Bahçeli'nin sarf ettiği cümleye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten "Cumhur ittifakının değerli ortağı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ekonomi programımıza verdikleri destek çok kıymetlidir" yanıtı gecikmedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin genel merkezinde sürpriz bir basın toplantısı düzenleyerek gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ YÜKSELİŞ KULVARINDADIR"

Ekonomiye ilişkin muhalefetten gelen yorumlara tepki gösteren Bahçeli "Türkiye ekonomisi güven verici adım ve hamlelerle istikrarlı ve umut uyandıran bir yükseliş kulvarındadır" açıklamasında bulundu.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Bahçeli'nin sarf ettiği cümleye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de yanıt gecikmedi. Bakan Şimşek "Cumhur ittifakının değerli ortağı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ekonomi programımıza verdikleri destek çok kıymetlidir. Siyasi istikrarla birlikte rasyonel politikaların kararlılıkla uygulanması başarıyı getiriyor" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Devlet Bahçeli Mehmet Şimşek Türkiye Finans Politika Ekonomi Haberler

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Yorumlar (12)

Savas Ozturk:

Kendi aralarında birbirlerine gaz veriyorlar gülerek okuyorum bende

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6
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Seyhun Aslan:

içimden ediyorum

27
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nurullah acar:

:))

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1
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muratemre yılmaz:

Ben bunlara içimden yorum yapıyorum..!!!

17
5
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Melisa Ozkan:

??harbi cok guzel

18
1
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Defenestration Enjoyer:

bozacı, şıracı

17
2
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İbrahim BAKIRHAN:

Bunlarla içip, bu kafaya nasıl erişiyorlar? analiz etmeye çalışmak isterdim...

7
2
yanıtYanıtla
Salim:

BENDE DUYGULANDIM :)

5
2
yanıtYanıtla
Babacan yalçın:

Sözde ekonomik desteği vere vere Bu hallere geldik sözde bitmeyen teselli cümlesi Halkın desteği ve halkın sözü daha değerli olacaktır elbet.

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yanıtYanıtla
ufka dair:

şey

0
1
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