Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa'da Esnafı Ziyaret Etti

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile katıldığı organizasyonların ardından esnafı dinledi ve Şehzadeler Müzesi'ni gezdi. Manisa'nın tarih ve kültür alanlarındaki ilerlemesine vurgu yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'da ziyaretlerde bulundu.

Yenişehirlioğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile katıldığı "Manisa İş Dünyası Buluşması" ve "Manisa Celal Bayar Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni"nin ardından şehir merkezinde esnafı ziyaret etti.

Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Yenişehirlioğlu, daha sonra Manisa Valisi Vahdettin Özkan ile Şehzadeler Müzesi'ni gezdi.

Müzedeki eserleri inceleyen Yenişehirlioğlu, özellikle Konya'dan getirilen Manisa Sancağı'na büyük ilgi gösterdi.

Yenişehirlioğlu, burada yaptığı açıklamada, "Tarih derslerinin Şehzadeler Müzesi'nde işlenecek olması büyük bir kazanımdır. Manisa Sancağı'nın yer aldığı bu muhteşem müze, tarih bilincimizi güçlendiren ve mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir mekandır." dedi.

Yenişehirlioğlu, Manisa'nın Türkiye Yüzyılı vizyonunda üretim, bilim ve kültür alanlarında emin adımlarla ilerlediğini belirterek, programını tamamladı.

Ziyaretlerde Yenişehirlioğlu'na, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli ve AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut da eşlik etti.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Politika
