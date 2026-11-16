Babacan, fon listesi açıklanıp hakkından gelinirse ülkenin nefes alacağını söyledi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, fon soruşturması kapsamındaki liste iddialarına ilişkin, "Şu liste açıklansın ve 'biz bunların hakkından geleceğiz' derlerse inanın nefes alır ülke. Birkaç haftaya da toparlanmaya başlar, bu olur yani. Birkaç aya da bakarsınız bu geride kalmaya başlar." dedi.

Babacan, Meclis'te parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Fon soruşturmasına değinen Babacan, "Burada dile getirmekten haya duyduğumuz meseleler ortaya çıkıyor. Yüzü kızarması gerekenler hiçbir şey olmamış gibi hala ortalarda dolaşıp duruyor. Biz tarihimizin en büyük dolandırıcılık vakasıyla karşı karşıyayız. Anlaşılıyor ki bu vaka en az 4 yıl devam etmiş." diye konuştu.

Soruşturmanın başladığı tarihte konuyla ilgili kurum yöneticilerinin görevden alınması gerektiğini, ancak bunda geç kalındığını söyleyen Babacan, "2 ay geçti, daha yavaş yavaş beyefendiler gönülleri olursa istifa ediyorlar. Yok affını diliyor, acaba affı kabul edilecek mi edilmeyecek mi? Bunu bekliyor. Bazıları ısrarla, inatla duruyor. Böyle bir şey olur mu?" sözlerini sarf etti.

Fon meselesinin yaşanması nedeniyle çeşitli yatırım araçlarında tasarrufları bulunan kişilerin zarar ettiğini savunan Babacan, "Milyonların umudunu karartmaya hiç kimsenin hakkı yok. 3-5 tane dünkü yetme servetine servet katacak diye milyonlarca insanın böylesine hayal, umut kırıklığına düşmesine izin veremezsiniz." ifadesini kullandı.

Emeklilerin yaşadığı sıkıntıların yılbaşında verilecek zamlarla çözülemeyeceğini öne süren Babacan, şunları kaydetti:

"Siz zamanında TÜİK'e enflasyonu düşük açıklattırın, emeklilerimize resmi enflasyon kadar zam verin, makas açılsın, ondan sonra deyin ki 'müjde, emeklilere yılbaşında güzel bir şey yapacağız'. Yahu emeklinin zaten sizden alacağı var. En az 5 yıllık birikmiş alacağı var. Önce şu alacağını ödeyin, ondan sonra yılbaşında refah artışından falan bahsedin."

Ali Babacan, ocak ayında Hazine ve Maliye Bakanı olacağı iddialarının doğru olup olmadığı sorusu üzerine, "Biz ülke yönetiminin tamamına talibiz. Şu anda ülkenin ekonomisi sadece ekonomi politikalarıyla düzelmeyecek kadar bozulmuş durumda. Türkiye ekonomisi sadece ekonomi politikalarıyla artık düzelmez." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin kuruluş ilke ve değerlerinden uzaklaştığını anlatan Babacan, "Buradaki soru 'şu ismin ya da bu ismin' bir yere dönmesi ya da bir yere geçmesi değil. Burada mesele iktidar partisinin kendi kuruluş ilkelerine dönüp dönmemesi." görüşünü paylaştı.

Fon soruşturması kapsamında iddia edilen listenin kendilerine ulaşıp ulaşmadığı sorusuna Babacan, "Bizim elimizde bir liste yok. Kaldı ki nereden geldiği belli olmayan listelerle hareket etmenin de son derece yanlış olduğunu da vurgulamak isterim." yanıtını verdi.

İktidarın fon soruşturmasına ilişkin listeyi açıklaması gerektiğini belirten Babacan, "Bu kadar büyük bir hadisede artık ticari sırmış, bankacılık sırrıymış, bu kavramlar dünyanın her yerinde gevşetilir ve Türkiye'de de bunun hakkından ancak böyle gelinir çünkü bunu yapmazsanız piyasalardaki kötü endişeyi engellemeniz mümkün olmaz." dedi.

Fon meselesinin reel sektöre etkisini değerlendirmesi istenen Babacan, şunları dile getirdi:

"Bu ciddi bir durgunluğa sebep oldu. Piyasadaki durgunluğu aşmanın yolu da listenin bir an önce açıklanması ve bu işin çözüm yoluna sokulmasıdır. Şu liste açıklansın ve 'biz bunların hakkından geleceğiz' derlerse inanın nefes alır ülke. Birkaç haftaya da toparlanmaya başlar, bu olur yani. Birkaç aya da bakarsınız bu geride kalmaya başlar. Sadece listenin açıklanması değil, suçlu olanların cezasını çekmesi ve kaçırılan paraların peşine düşüp onların söke söke geri alınması. Bunların hepsi bütün, bunlar yapılırsa hal yoluna girer."

DEVA Partisi ve birkaç partinin ittifak yapıp yapmayacağı sorusu üzerine Babacan, Saadet Partisi ile yakın çalıştıklarını aktardı.

Ali Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son aylarda da Yeniden Refah Partisi ile bir şekilde işbirliği için diyaloğumuz devam ediyor. Tüm bu çalışmaların nihayetinde bir ittifak perspektifi var ama bu ittifak perspektifimizin daha geniş, daha çok sayıda partiyle olmasında fayda görüyoruz. İleride bu ittifakta beraber olabileceğimiz siyasi partilerle de temas içinde oluruz, konuşuruz. Bizim ittifakta, birliktelikte en önemli ilkemiz temiz ve ilkeli siyaset iddiasıdır. Bu konuda uzlaşacağımız her siyasi partiyle biz yol yürürüz."

Kaynak: AA