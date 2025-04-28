Azerbaycan ve İran Liderlerinden Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru Vurgusu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslar için Bakü'ye gelen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru tüm katılımcı ülkeler için büyük faydalar sağlayacaktır. Azerbaycan bu proje için gerekli tüm altyapı projelerini hayata geçirmiştir" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Bakü'de bir araya geldi. İki lider baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Azerbaycan ve İran'ın uluslararası örgütler çerçevesinde de birbirlerini desteklediklerini belirten İlham Aliyev, "Bu konuda bugün de fikir alışverişi yapıldı ve gelecekteki ortak iş birliği çerçeveleri ele alındı. Temsilcilerimiz ister Birleşmiş Milletler (BM) olsun, ister İslam İşbirliği Teşkilatı, ister Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO), ister Bağlantısızlar Hareketi veya diğer örgütler olsun, her zaman birbirlerinin yanındadırlar" dedi.

Bugünkü görüşmede üçlü iş birliği projeleri ile ilgili konuştuklarını ve bu konular arasında Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nun önemli bir yer tuttuğunu belirten Aliyev, "Bu proje tüm katılımcı ülkeler için büyük faydalar sağlayacaktır. Azerbaycan bu proje için gerekli tüm altyapı projelerini hayata geçirmiştir" diye konuştu.

Azerbaycan'ın ulaşım imkanlarını ve altyapısını genişlettiklerini söyleyen Aliyev, "İster limanlar, ister demiryolları, ister karayolu taşımacılığı olsun. Tüm bu yönlerde beklenen büyük yük hacimlerini alıp iletmek için önemli yatırım projelerine başladık" ifadelerini kullandı.

Aliyev ve Pezeşkiyan başkanlığındaki görüşmenin sonunda iki ülke arasında kültür, ulaştırma ve başka alanlarda mutabakat zaptları ve programlar imzalandı. - BAKÜ