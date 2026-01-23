Haberler

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Celalzade ile görüştü

Güncelleme:
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahid Celalzade ile Bakü'de bir araya gelerek, İran'daki mevcut durumu ve iki ülke arasındaki iş birliği perspektiflerini ele aldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahid Celalzade arasında Bakü'de yapılan görüşmede, İran'da yaşanan olaylar ve mevcut durum ele alındı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahid Celalzade, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Celalzade, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov tarafından kabul edildi. Gerçekleştirilen heyetler arası görüşmede, İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Celalzade, İran'da yaşanan olaylar ve mevcut durum hakkında Azerbaycan tarafına detaylı bilgi verdi. Bayramov ise İran'daki istikrara önem verdiklerini belirterek, son olaylarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Görüşmede, Azerbaycan ve İran arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesinde cumhurbaşkanları arasındaki temaslar, karşılıklı ziyaretler ve devam eden siyasi diyalog ile ortak ilgi duyulan konuların görüşülmesinin iş birliğinin genişlemesine katkıda bulunduğu kaydedildi. Aynı zamanda Azerbaycan ve İran arasındaki Ekonomik, Ticari ve İnsani İşbirliği Devlet Komisyonu'nun çalışmalarından duyulan memnuniyet de dile getirildi.

Taraflar, iki ülke arasındaki ulaştırma ve iletişim alanlarındaki iş birliği perspektifleri hakkında görüş alışverişinde de bulundular. İş birliği kapsamında Azerbaycan ve İran tarafından gerçekleştirilen porejelerin, Azerbaycan'dan geçen ulaşım koridorlarının geliştirilmesinde önemli bir rol oynadığına dikkat çekildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
