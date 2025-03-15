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Azerbaycan, D-8 Teşkilatı'na Üye Oldu

Azerbaycan, D-8 Teşkilatı'na Üye Oldu
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı'na üyeliğini onaylayarak resmen üye olmuştur. Üyelik, 2024 yılında Kahire'de yapılan zirve toplantısında kabul edilmiştir.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatına üyeliğini onayladı.

Azerbaycan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatına resmen üye oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkenin D-8 Teşkilatı'na üyeliği ile ilgili kararnameyi imzaladı.

Üyelik süreci, Mısır'ın başkenti Kahire'de 19 Aralık 2024 tarihinde düzenlenen D-8 Teşkilatı'nın 11. Zirve Toplantısı'nda oy birliğiyle kabul edilmişti.

D-8 Teşkilatı

Gelişen Sekiz Ülke (D-8), 15 Haziran 1997'de Türkiye'nin öncülüğü ile kurulan ve gelişmekte olan ülkeler arasında iş birliğini artırmayı amaçlayan uluslararası bir teşkilat olarak ortaya çıktı. Türkiye, Pakistan, Bangladeş, İran, Endonezya, Mısır, Malezya ve Nijerya'nın üyesi olduğu D-8, ticaret, sanayi, tarım, enerji, ulaşım ve turizm gibi alanlarda ekonomik iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Merkezi İstanbul'da bulunan D-8'in, üye ülkeler arasındaki ticaretin artırılması ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

Ayrıca tüm D-8 ülkeleri, aynı zamanda da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi. D-8 ülkelerinin toplam nüfusu yaklaşık 1.2 milyar olup, dış ticaret hacmi 2.3 trilyon doları geçerken, bu, küresel ticaretin yaklaşık yüzde 5'lik kısmına tekabül ediyor. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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