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Azerbaycan Başbakanı Asadov, Türkiye'deki Deprem İçin Geçmiş Olsun Diledi

Azerbaycan Başbakanı Asadov, Türkiye'deki Deprem İçin Geçmiş Olsun Diledi
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Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti ve dayanışma mesajı verdi.

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Görüşmede, Azerbaycan halkı ve hükümeti olarak her zaman Türkiye'nin yanında olduklarını vurgulayan Asadov, dayanışma mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz da desteklerinden ötürü teşekkür ederek, Azerbaycan'ın bu anlamlı dayanışmasının büyük bir kıymet taşıdığını ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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