Aydın'da Kimlik Bildirim Kanunu Denetimi: 5 Şüpheli Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kimlik Bildirim Kanunu kapsamında KBS ve KABS'ye yönelik 72 ekip 201 personel ile gerçekleştirilen denetim kapsamında 3 bin 370 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından 1774 Sayılı Kimlik Bildirim Kanunu kapsamındaki yerlerin kimlik bildirim sistemi (KBS) ve kiralık araç bildirim sistemi (KABS) kontrolüne yönelik 72 ekip ve 201 personel ile denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 3 bin 370 şahıs sorgulanırken, 5 aranan şahıs yakalandı, 1 kayıp şahıs ise bulundu. 852 araç ve sürücünün kontrol edildiği denetimlerde 7 araç ve sürücüye idari yaptırım uygulandı, 3 araç da trafikte men edildi. 254 umuma açık yer, 2 AVM, 74 metruk bina, 95 okul çevresi, 61 park-bahçe, 75 tesis ve işletmenin kontrol edildiği denetimlerin belirli aralıklarla süreceği öğrenildi. - AYDIN