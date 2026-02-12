Haberler

Aydın'da AK Parti'li belediye meclis üyelerinden CHP'lilere "ret kararı" tepkisi

Güncelleme:
Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti'li üyeler, CHP'nin kente yapılacak hizmetler için kredi kullanımına ret vermesine tepki gösterdi. AK Parti Grup Sözcüsü Nuri Güler, CHP'nin 'istemezük' mantığıyla hareket ettiğini savundu.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin Ak Parti'li üyeleri, kente yapılacak hizmetlere ilişkin belediyenin kredi kullanımına CHP grubunun ret kararı vermesine tepki gösterdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Nuri Güler ve meclisin plan ve bütçe komisyonu üyesi AK Parti'li Fatih Gürer, belediye meclis toplantısının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Nuri Güler, CHP'nin grup kararı alarak birçok konuya ret kararı verdiklerini söyledi.

CHP'lilerin meclise "istemezük" mantığıyla geldiğini savunan Güler, "Gelecek olan imkan ve kaynakların durdurulmasıyla alakalı ortak karar almışlar. Bunların altında yatan sebeplerle ilgili de anladık ki biraz şahsi, siyasi hesapların olduğunu gördük. Kendi siyasi gelecekleri adına memleketin yatırımlarının önünün kesilmesi bizleri çok üzdü. CHP grubunda bir akıl tutulması var." dedi.

AK Parti'li Fatih Gürer de 17 ilçede planlanan sıcak asfalt, selle mücadelede istinat duvarları, yol ve köprü gibi çalışmalar için gerekli maddi kaynağın İller Bankasından kullanılmasına CHP'li komisyon üyelerinin ret kararı verdiğini anlattı.

Hizmetin önünde engel oluşturulduğunu söyleyen Gürer, şunları kaydetti:

"Geçen ay CHP'li meclis üyeleri erteleme tutanağı tutturup bu konuların görüşülmesini ertelemişlerdi. Biz de bu meclis yine gündeme getirdik. Bu konuyla ilgili ne yazık ki CHP'li plan bütçe komisyon üyeleri grup kararı aldıklarını söyleyerek bu hususta ret kararı verdiler. Yani hizmetlerin yapılması için lazım olan bu kredilerin kullanılmasına karşı oy kullandılar, ret kararı verdiler."

Gürer, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 ilçede yapılması planlanan diş sağlığı ünitelerinin kurulmasına ilişkin maddenin de CHP'li üyeler tarafından ertelendiğini, bu nedenle karar alınamadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Politika
