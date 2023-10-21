Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Köşk Pazarı'nı Ziyaret Etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Köşk Pazarı'nı ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti. Pazarcı esnafının işlerini ve vatandaşların pahalılıktan kaynaklı sıkıntılarını dinleyen Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin mahallelere yaptığı yatırımlar için teşekkür eden vatandaşların desteğini almaya devam edeceğini belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Köşk Pazarı'nı ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti.

Pazarcı esnafına işlerinin nasıl olduğunu ve halini-hatrını sorup, hayırlı işler dileyen başkan Çerçioğlu'na vatandaşlar ve pazarcı esnafı yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar tencerelerinin zor kaynadığını belirtip pahalılıktan yakındı. Ayakkabı tamircisi bir esnaf ile sohbet eden Çerçioğlu'na esnaf, pazardaki en fazla işi kendisinin yaptığını söyledi. Esnaf ayrıca vatandaşların pahalılıktan yeni ayakkabı alamadığını, eskiyen ayakkabılarını tamir ettirmeyi tercih ettiğini ifade etti. Pazara çoğu Köşk'ün mahallerinden gelen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin mahallerine yaptığı yatırımlar için teşekkür edip Çerçioğlu'nu desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Pazar ziyaretinde Çerçioğlu'na, Cumhuriyet Halk Partisi Köşk İlçe Başkanı Mehmet Güldenk de eşlik etti. - AYDIN