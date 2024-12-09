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Erdoğan'dan Bakan Işıkhan'a dikkat çeken talimat: Muhalefeti silkele

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Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret ve SGK borçları üzerinden muhalefeti eleştirdi. Erdoğan, SGK borçlarına ilişkin Çalışma Bakanı Işıkhan'a, "Sayın bakan kendilerini çok daha kararlı şekilde silkelemende fayda var." diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Konuşması sırasında asgari ücret görüşmelerinin yarın başlayacağını ifade eden Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a belediyelerin SGK borçlarına yönelik talimat verdi. Erdoğan, "Kendilerini daha kararlı bir şekilde silkelemende fayda var" dedi.

"EKONOMİYE AĞIR BİR YÜK GETİRMEYECEK ANLAYIŞLA SÜRECİN YÜRÜTÜLECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde: "Yarından itibaren asgari ücret tespit komisyonu görüşmelere başlıyor. Hem çalışanlarımızın beklentilerini gözetecek, hem de ülkemiz ekonomisine taşınması ağır bir yük getirmeyecek bir anlayışla sürecin yürütüleceğini ümit ediyorum.

"SAYIN BAKAN SİLKELEMEKTE FAYDA VAR"

'Açık artırma' usulüyle asgari ücret açıklayan muhalefeti de, ülke ve millet hayrına bir iş yapacaklarsa, SGK'ya olan birikmiş borçlarını ödemeye davet ediyorum. Sayın bakan kendilerini çok daha kararlı şekilde silkelemende fayda var."

GERİ ÖDEME KAPSAMINA ALINDI

Öte yandan Erdoğan, 18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastaları için sensörlü cilt altı glikoz izlem cihazlarının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu.

Erdoğan'dan Bakan Işıkhan'a dikkat çeken talimat: Muhalefeti silkele
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Bence siz ve zihniyetinizi silkelemek lazım .

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Tayyip Erdoğan , seni belediyecilik yaptığın dönemlerde silkeleyen oldu mu ? Neden bu adamları silkelettirmek istiyorsun ? Hacı , sen belediyeleri değil milleti cezalandırıyorsun . Yaptığın koca koca mali delikleri kapatmak için , defalarca vura vura çürüttüğün milleti şimdi belediyelerin gelirini kısmakla öldürüyorsun . Kusura bakma da garip bir kişiliğin var be cumhurun başı .

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Haber Yorumlarıhikmet yaşar:

sayın reis söylediğin hangisi doğra çıktı memura 3600 ek gösterge dedin vermedin torpili kaldırıp mülakatı sileceğim dedin sözünde durmadın emekli memura iyileştirme yapacağım dedin işçi emeklisine verdiğin zam kadar bile vermedin biz hangi sözüne inanacağız

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Bence şataafatı konvoyları yandaşların vergi borçlarını silkelemek lazım

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Haber YorumlarıSokakların Yargıcı:

adamdaki düşmanlığa bak ya , sende gidicin sende merak etme hiç.. ben akp liydim oyum size haram olsun .. biz bunu biliyoruz ki chp borçları tabiki var buna itirazımız yok . ama aynı şeyi neden kendi yandaslarinjza ve beldiyelrinize yapmıyorsunuz.. kreşlerden ne istiyorsunuz millete dağıtılan sütten ne istiyorsunuz..

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Hazineden Sgk ya aktarım olmasa emekli maaşlarında sorun yaşanır

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