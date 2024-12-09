Erdoğan'dan Bakan Işıkhan'a dikkat çeken talimat: Muhalefeti silkele

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Konuşması sırasında asgari ücret görüşmelerinin yarın başlayacağını ifade eden Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a belediyelerin SGK borçlarına yönelik talimat verdi. Erdoğan, "Kendilerini daha kararlı bir şekilde silkelemende fayda var" dedi.

"EKONOMİYE AĞIR BİR YÜK GETİRMEYECEK ANLAYIŞLA SÜRECİN YÜRÜTÜLECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde: "Yarından itibaren asgari ücret tespit komisyonu görüşmelere başlıyor. Hem çalışanlarımızın beklentilerini gözetecek, hem de ülkemiz ekonomisine taşınması ağır bir yük getirmeyecek bir anlayışla sürecin yürütüleceğini ümit ediyorum.

"SAYIN BAKAN SİLKELEMEKTE FAYDA VAR"

'Açık artırma' usulüyle asgari ücret açıklayan muhalefeti de, ülke ve millet hayrına bir iş yapacaklarsa, SGK'ya olan birikmiş borçlarını ödemeye davet ediyorum. Sayın bakan kendilerini çok daha kararlı şekilde silkelemende fayda var."

GERİ ÖDEME KAPSAMINA ALINDI

Öte yandan Erdoğan, 18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastaları için sensörlü cilt altı glikoz izlem cihazlarının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu.