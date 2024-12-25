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Asgari ücret zammı Destici'yi de tatmin etmedi: Acilen bu rakama çekilmeli

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Dün akşam saatlerinde 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhur İttifakı ortaklarından BBP lideri Mustafa Destici, "Bu karar düzeltilerek, asgari ücret, 2024'te gerçekleşecek enflasyon da göz önüne alınarak artış yüzde 50 oranında belirlenmeli ve net asgari ücret 25 bin liranın üzerine çıkarılmalıdır" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zam kamuoyunu adeta ters köşe yaparken konuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme de Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi.

"BEKLENTİLERİ KARŞILAMAKTAN UZAK KALDI"

Yapılan yüzde 30'luk zammın beklentilerin uzağında kaldığını ifade eden Destici, "Kasım sonu yıllık enflasyonun yüzde 47 oranında gerçekleştiği, tüm çalışan ve emeklilerin maaşlarının yaklaşık bu oranda artacağı, yine kiralara yüzde 60, tüm vergi, resim, harçlara yüzde 43,93 oranında zam yapıldığı bir dönemde, asgari ücretin yüzde 30 oranında artırılması, en hafifi ile 'hakkaniyetsiz', 'adaletsiz' ve 'yetersiz' olmuştur. Asgari ücrete mahkum çalışan kardeşlerimizin de beklentilerini karşılamaktan uzak kalmıştır" şeklinde konuştu.

"BU KARAR DÜZELTİLMELİ"

Kirada oturan asgari ücretli çalışanların yaşamlarını idame ettirmesinin zor olduğunu vurgulayan Destici, "Bu karar düzeltilerek, asgari ücret, 2024'te gerçekleşecek enflasyon da göz önüne alınarak artış yüzde 50 oranında belirlenmeli ve net asgari ücret 25 bin liranın üzerine çıkarılmalıdır" diye konuştu.

EMEKLİ MAAŞLARI

Mustafa Destici, emeklilerin de aynı problemleri yaşadığına dikkati çekerek, "Özellikle kök maaş kavramı üzerinden belirlenen emekli maaşlarının, bugünün hayat şartları ve enflasyonun karşısında geldiği durum, hayatın acı gerçeklerine uymamaktadır. Emeklilerimize çare olmamakta, beklentilerini de asla karşılamamaktadır" dedi.

Asgari ücret zammı Destici'yi de tatmin etmedi: Acilen bu rakama çekilmeli
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıuğur ercan:

He yav he, bide kınama mesajı filan yollayın. 2 haftayada aynı masaya oturur çay içersiniz

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

ya seni kim dinliyor , etkisiz eleman

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Haber YorumlarıSpartacüs MartinLuther:

Dindarlara yeter bu para helalinden 22.104Fazlasına ihtiyaçları yok.Yeni dindar nesil fakirliğe alışsın.

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Haber YorumlarıNurzanZeki Öğren:

Artist! Palyaço utanmada yok herifte.

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Haber YorumlarıSezgin Avcı:

Adam milletvekili değil,partisi 000,1 oy biri kızını mecliste işe sokmuş neden bu adamın söylediklerini sürekli haber yapıyorsunuz

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