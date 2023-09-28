Arnavutluk, MNRA 22. Genel Kurul Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor

Arnavutluk, Akdeniz Düzenleyici Otoriteler Ağı (MNRA) 22. Genel Kurul Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor. Toplantıda medya ortamının zorlukları, Avrupa Medya Özgürlüğü Yasası (EMFA), cinsiyet eşitliği, medya eğitimi ve UNESCO kılavuz belgeleri gibi konular tartışılacak. Türkiye'yi toplantıda RTÜK temsil ediyor.

Arnavutluk, Akdeniz Düzenleyici Otoriteler Ağı (MNRA) 22. Genel Kurul Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor.

Başkent Tiran'daki Tugaylar Sarayı'nda başlayan iki günlük toplantıda katılımcılar, medya ortamının karşı karşıya kaldığı zorluklar, Avrupa Medya Özgürlüğü Yasası (EMFA), cinsiyet eşitliği, medya eğitimi ve UNESCO kılavuz belgeleri gibi konuları tartışacak.

Türkiye'yi toplantıda Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) bir heyet temsil ediyor.

Arnavutluk Görsel-İşitsel Medya Otoritesi Başkanı Armela Krasniqi, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, iki günlük toplantıda deneyim alışverişinde bulunma fırsatı yakalayacaklarını söyledi.

Medya düzenleyici otoriteleri olarak önlerindeki görev ve sorumluluklara uyum sağladıklarını belirten Krasniqi, "Dolayısıyla yasal düzenleme konusunda yeni yaklaşımlar geliştiriyoruz. Bu iki gün boyunca stratejik planlama, önceliklerin belirlenmesi, uyumluluk ve uygulama politika süreçleri, tartışma konularımız olacak." diye konuştu.

EMFA'nın Avrupa Birliği'nin (AB) çok yararlı bir aracı olduğunu vurgulayan Krasniqi, bu sayede çoğulculuğun ve medya bağımsızlığının korunduğunu dile getirdi.

Avrupa Görsel İşitsel Medya Hizmetleri Düzenleyici Otoriteler Grubu (ERGA) Başkanı Giacomo Lasorella da temsil ettiği kurumun işbirliği alanlarını ve araçlarını tanımlayarak yerel düzenleyicilerin önemli rolünü her zaman vurguladığına işaret etti.

Toplantıya MNRA üyesi ülkelerin düzenleyici otoritelerinin yanı sıra UNESCO, sosyal medya platformları Facebook ve TikTok gibi kuruluşların temsilcileri de katılıyor.

Genel Kurul çalışmaları kapsamında MNRA'nın dönem başkanlığı Hırvatistan'dan Arnavutluk'a geçecek.

1997'de kurulan MNRA'nın 27 üyesi bulunuyor.???????