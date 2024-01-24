Antalya Valisi Hulusi Şahin: Sahillere vuran cesetler soykırım savaşının bir sonucu

Son günlerde Antalya sahillerine vuran cesetler ile ilgili açıklamada bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Ardı ardına kıyıya vuran parçalanmış insan bedenlerinden sonra kentte seri katil mi var soruları sorulmaya başlandı. Bunlar belki bir seri katil cinayetleri değil ama, yanı başımızda süren ve Gazze'de insanlık dramına tanık olduğumuz bir soykırım savaşı olduğu açık" dedi.

Konyaaltı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KONYSİAD) toplantısının konuğu Antalya Valisi Hulusi Şahin oldu. İş insanları ile bir araya gelen Şahin, önemli açıklamalarda bulundu. Toplantının açılış konuşmasını KONYSİAD Başkanı İlhami Kaplan yaptı. Kaplan, derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Seri katil 'savaşlardır'

Son günlerde kent kıyılarına vuran parçalanmış cesetler hakkında da açıklamalarda bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, 'Seri katil mi var?' sorularına yanıt olarak, "Ardı ardına kıyıya vuran parçalanmış insan bedenlerinden sonra kentte seri katil mi var soruları sorulmaya başlandı. Bunlar belki bir seri katil cinayeti değil ama yanı başımızda süren ve Gazze'de insanlık dramına tanık olduğumuz bir soykırım savaşı olduğu açık. Bulunan cesetler tahmini olarak Lübnan'dan, Avrupa'ya gitmek isteyen ve yaklaşık 90 kişinin olduğunu tahmin ettiğimiz bir geminin batması sonucu olduğuna dair tespitler var. Bu savaş bir an önce durmadığı sürece benzer tabloları görebiliriz. Bu nedenle yaşanan bu insanlık dramına karşı herkesi bir olmaya ve tepki göstermeye davet ediyorum" dedi.

Vali'den kısırlaştırma çağrısı

Sokak hayvanları ile ilgili gelen soruya yanıt veren Vali Şahin kanunları işaret ederek, "Sokak hayvanlarıyla ilgili kanunlar açık. Son günlerde gündeme gelen bu konuyla ilgili yerelde belediyelere düşen görevler bellidir. Bu işi itlaf ederek veya hayvanları bir araya sıkıştırıp atarak değil kısırlaştırarak çözebiliriz. Köpekler yapıları gereği sosyal canlılar ve insanlarla birlikte olmayı tercih ediyorlar. Tüm bunları göz önüne aldığımızda kısırlaştırma seferberliğiyle birlikte sokaklardaki hayvan popülasyonunda da ciddi düşüşler göreceğizdir" ifadeleriyle çözüme ilişkin belediyelere çağrıda bulunup, sorunun çözümü için vakit kaybetmeden bir an önce harekete geçilmesi tavsiyesinde bulundu.

Sürpriz proje hazır

Antalya'da artan ve kangren haline gelen trafik sorunuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Vali Şahin, yeni yollar açılmadan sorunun çözüne kavuşmayacağını ifade ederek, "Antalya'nın ilk sorununun başında trafik geliyor. Antalya'ya geleli yaklaşık 6 ay oldu ve bu sorun ilk göze çarpan olmuştu. Şehir büyüyor. Turizm ve göçle beraber yazın merkez nüfus 2 katına çıkıyor. Yeni yollar açmadan bu sorunun üstesinden gelinmez. Yeni yolların yanında mevcut yollara da alt ve üst geçitlerle tekrar düzenlemelidir. Mümkün olduğunca trafikte ışığı azaltmalıyız. Konuyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bazı hazırladığımız projeler var. Trafik sorununa dair bazı çalışmalarımızı ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Diğer yandan Antalya-Alanya arasında yapılacak olan otoyolun ihalesine çıkıldı. Kaş-Demre arasında yapılacak yol ile ilgili de çalışmalar sürüyor. Antalya'nın en doğusundan en batısına kadar ulaşımla ilgili sorunları çözerek vatandaşlara konforlu ve hızlı bir ulaşım sağlayacağız" dedi. - ANTALYA