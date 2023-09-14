Antalya'da Helikopter Destekli Uyuşturucu Operasyonu Detayları Paylaşıldı

Antalya'da 300 polisle helikopter destekli eş zamanlı uyuşturucu operasyonunun detayları paylaşıldı

- 1 kilogram kokain, 750 gram esrar ve metamfetamin maddesi ele geçirildi

- Adreslerdeki evler ve eklentileri dedektör köpek tarafından didik didik arandı

- Mutfak dolabı içinde uyuşturucu madde, hasas terazi ve para ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'da 2 mahalleye, aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu 70 ekipten oluşan yaklaşık 300 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonun detayları paylaşıldı. Operasyonda 1 kilogram kokain, 750 gram esrar ve metamfetamin maddesi ele geçirilirken 476 şahıs sorgulanıp, 2 aranan şahıs yakalandı. Helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda evler ve eklentileri dedektör köpekler tarafından arandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü öncülüğünde Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve diğer birimlerden 300 polisin katılımıyla Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi, Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'nde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, belirlenen 20 adresin giriş ve çıkışları özel harekat ekipleri tarafından kapatıldı. Narkotik ekipleri öncülüğünde çoğunluğu müstakil ev ve eklentileri, ahır, depo ve bahçe didik didik arandı. Aramalara dedektör köpekler Geeta, Maya, Çaki, Pascal ve Pars da katıldı. Bir evin ikinci katında yapılan aramada Maya, mutfak dolabının içine gizlenmiş içinde madde bulunan küçük çanta buldu. Çantanın içinden hassas terazi, içime hazır uyuşturucu madde ve bir miktar para ele geçirildi. Bu evde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda, 476 şahıs sorgulanırken, 2 aranan şahıs yakalandı, 171 araç incelenerek 35 araca cezai işlem uygulandı. Ayrıca şüpheli şahıslara ait ikamet adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 1 kilogram kokain, 750 gram esrar ve metamfetamin maddesi, muhtelif miktarda kenevir bitkisi, sentetik ecza ve eroin maddesi, 1 adet tabanca, 5 adet hassas terazi ile bir miktar Türk Lirası ve döviz ele geçirildi.