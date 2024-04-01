Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerini CHP Adayı Muhittin Böcek Kazandı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Muhittin Böcek kazandı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Muhittin Böcek kazandı.
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