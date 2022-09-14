Konya haberleri! Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Magro, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ı ziyaret etti

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ziyarette iklim değişikliğine karşı yapılması gereken çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Büyükelçi Magro, Konya'yı daha yakından tanımak için ziyaret ettiklerini ve Türkiye'nin çevre konularındaki çalışmalarını önemsediklerini belirtti.

Magro, Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı imzalamasının ardından iki ülke arasında bu konuda iş birliği yürütüldüğünü anımsatarak, çevre ve suyun korunması konusunda birlikte çalışabileceklerini kaydetti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şunları kaydetti:

"Konya'nın çevre ve tarım açısından iyi değerlendirilmesi ve çalışılması gerekiyor. Sizin de bu hassasiyet ile şehrimizde bulunmanızdan büyük memnuniyet duyduk. Çünkü Konya'nın gıda üretiminin sürdürebilirliği sadece kent için değil tüm dünya için önemli. Onun için coğrafyadaki her damla suyu dikkatli kullanmaya, üretime yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda ziyaretiniz bizler için kıymetli ve önemli."