Ankara'da Kılıçdaroğlu Gönüllüleri'ne Fiziki Saldırı

Ankara'da Yüksel Caddesi'nde Kılıçdaroğlu Gönüllüleri'ne fiziki saldırı düzenlendi. Saldırganların aynı grup olduğu ve zaman zaman AKP lehine slogan attıkları öne sürüldü. Beşe yakın yaralanan arkadaşımız var. Kimisinin parmağı kırılmış, kimisinin dişi kırılmış. Kimisinde de yüz göz çok kötü durumda. Polisler burada yardımcı da oldular. Bizimle beraber tahkikatı gerçekleştiriyorlar. Kılıçdaroğlu Gönüllüleri'nden gözaltına alınan kimse yok. Sosyalistlerden gözaltına alınan kimse yok. Ama çocuklar da piyasada yok. Güvenlik Şube şu an bakıyor.

HABER: EMRE SERCAN İKE / KAMERA: AZİZ METİN TURAN - ONUR BİNGÖL

Ankara'da Yüksel Caddesi'nde Kılıçdaroğlu Gönüllüleri'ne fiziki saldırı düzenlendi. Kılıçdaroğlu Gönüllüleri Çankaya Sorumlusu Fahri Barış Özdemir, "Bunların AKP teşkilatlarıyla ilişkisi olduğunu zannetmiyoruz.17-18 yaşında çocukların, AKP diye bağırarak bir saldırısı oldu. Beşe yakın yaralanan arkadaşımız var. Kimisinin parmağı kırılmış, kimisinin dişi kırılmış. Kimisinde de yüz göz çok kötü durumda. Polisler burada yardımcı da oldular. Burada bizim güvenliğimizi sağladılar. Bizimle beraber tahkikatı gerçekleştiriyorlar. Kılıçdaroğlu Gönüllüleri'nden gözaltına alınan kimse yok. Sosyalistlerden gözaltına alınan kimse yok. Ama çocuklar da piyasada yok. Güvenlik Şube şu an bakıyor" diye konuştu.

Ankara Kızılay'da, Yüksel Caddesi'nde seçim çalışması yürüten "Kılıçdaroğlu Gönüllüleri" ile yine aynı caddede farklı bir noktada çalışma yapan Bağımsız Milletvekili adayı olan, Sosyalist Emekçiler Partisi (SEP) Genel Başkanı Güneş Gümüş'ün broşürlerini dağıtanlara bugün ayrı ayrı fiziki saldırıda bulunuldu. Saldıranların aynı grup olduğu ve zaman zaman AKP lehine slogan attıkları öne sürüldü. Peş peşe yaşanan saldırıda parmağı ve dişi kırılanlar olduğu öğrenilirken, hafif şekilde yaralanan birkaç kişi 112 paramedikleri tarafından tedavi edildi. SEP'lilerin saldırıyı protesto için slogan atarak yaptığı kısa yürüyüşe müdahele eden polisin, 10'a yakın gözaltı işlemi yaptığı bildirildi.

"DÜN GÜVENLİK ŞUBEDEKİLER ONLARI ALDILAR, GÖTÜRDÜLER. BUGÜN YİNE AYNI ŞEKİLDE SALDIRIYA BU ÇOCUKLAR TOPLANIP GELMİŞLER"

Kılıçdaroğlu Gönüllüleri Çankaya Sorumlusu Fahri Barış Özdemir, şunları söyledi:

"Bu saldırıyı gerçekleştirenler, dün buradaki standımıza gelip pislik çıkaran 2-3 kişilik arkadaş grupları. 17-18 yaşında çocuklar. Dün bu provokasyonu yapmaya çalıştıklarında biz burada Güvenlik Şube'yle görüştük. Güvenlik Şubedekiler onları aldılar, götürdüler. Bugün yine aynı şekilde saldırıya bu çocuklar toplanıp gelmişler. AKP vs. bağırarak gelmişler. Direkt burada SEP'e ve Kılıçdaroğlu Gönüllüleri'ne yönelik bir saldırıda bulundular.

"BEŞE YAKIN YARALANAN ARKADAŞIMIZ VAR. KİMİSİNİN PARMAĞI KIRILMIŞ, KİMİSİNİN DİŞİ KIRILMIŞ"

Bunların AKP teşkilatlarıyla ilişkisi olduğunu zannetmiyoruz.17-18 yaşında çocukların, AKP diye bağırarak bir saldırısı oldu. Beşe yakın yaralanan arkadaşımız var. Kimisinin parmağı kırılmış, kimisinin dişi kırılmış. Kimisinde de yüz göz çok kötü durumda. Polisler burada yardımcı da oldular aslında. Burada bizim güvenliğimizi sağladılar. Bizimle beraber tahkikatı gerçekleştiriyorlar. Kılıçdaroğlu Gönüllüleri'nden gözaltına alınan kimse yok. Sosyalistlerden gözaltına alınan kimse yok. Ama çocuklar da piyasada yok. Güvenlik Şube şu an bakıyor, baktığın söylediler. Nedir bilemiyoruz."

KONYALI: "AKP, 14 MAYIS SEÇİMİNE GİDERKEN BU SEÇİMİ TEKRAR SOPALI BİR SEÇİME DÖNDÜRME ÇABASINDADIR"

SEP üyesi Emrecan Konyalı ise yaşanan olaya ilişkin şöyle konuştu:

"Bugün burada Karanfil Sokak'ta Ankara'da Kızılay'da gerçekleştirmek istediğimiz bir seçim çalışması vardı. Aslında uzun zamandır, haftalardır devam eden bir seçim çalışması bu… Emekçi aday, bağımsız devrimci Milletvekili adayı Güneş Gümüş'ün seçim çalışmasını yapıyoruz. Daha önce polis, Güvenpark'ta olsun, Karanfil Sokak'ta olsun bize saldırılar gerçekleştirmişti. Bugün yine çok sert bir saldırıyla karşı karşıya kaldığımız bir gün oldu. Açıkçası özetlemek gerekirse neden böyle bir saldırıyla karşılaşıyoruz meselesini, AKP, 14 Mayıs seçimine giderken bu seçimi tekrar sopalı bir seçime döndürme çabasındadır. Hatta bunu da gerçekleştiriyordur şu anda… Bunu da neden yapıyor? Gerçekten emekçi halkın, ezilenlerin, sömürülenlerin sesini çıkartan kim varsa sokakta onun olmasını istemeyen bir iktidar var, patronlar rejimi bir çete düzeni var.

Güneş Gümüş ise Twitter hesabında saldırıya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Karanfil Sokak'ta seçim bildirisi dağıtırken yine polis saldırısı gerçekleşti. Bir yoldaşımızın kafası yarıldı, 7 yoldaş gözaltına alındı. Görüntülerde Ankara'nın en büyük çetesinin, seçim çalışmamıza yönelik vahşetini görüyorsunuz. Bu arada bize desteğe gelen 2 dostumuz da gözaltına alınmış, gözaltı sayısı 9 olmuş."