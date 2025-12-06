Haberler

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Trabzon'da halk buluşmasına katıldı

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Trabzon'da halk buluşmasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Trabzon'un Yomra ilçesinde düzenlenen halk buluşmasında partilerinin iktidara talip olduğunu vurguladı. Ağıralioğlu, partilerinin milli bir programla Türk milletine hizmet etmek istediğini belirtti.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Trabzon'un Yomra ilçesinde halk buluşması programına katıldı.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Ağıralioğlu, iktidara talip olduklarını söyledi.

Partilerinin hiçbir planın, programın ya da ittifakın aparatı olmadığını belirten Ağıralioğlu, "Anahtar Parti Türk milletinin 'A' planıdır. A takımı olan kadrosunu, A Milli Takım gibi memleketin 'A' planı olacak şekilde, Türk milletine müstakil bir yol açacak şekilde tek başına temsil iradesi ve kastındadır." diye konuştu.

Partililer, programın ardından Ağıralioğlu'na Yomraspor forması ve isminin yer aldığı Vakfıkebir ekmeği hediye etti.

Ağıralioğlu, ilçedeki temaslarını esnaf ziyareti ile sürdürdü.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Politika
İSBİKE'nin bisikletleri kırılarak hurda haline getirildi

İstanbul'un parası bu şekilde çöpe gitti! Hepsi hurda oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aston Villa, Arsenal'in 18 maçlık yenilmezlik serisine 90+5'te son verdi

90+5'te inanılmaz bir son! 18 maçlık yenilmezlik serileri son buldu
Büyükçekmece'de bir kuyumcu piyasadan topladığı altın ve paralarla ortadan kayboldu

Bir ilçenin konuştuğu esnaf! Arkasında onlarca mağdur bırakıp kaçtı
TFF 2'nci Lig'de görülmemiş olay! Sahaya 7 futbolcuyla çıktılar

Görülmemiş olay! Sahaya 7 futbolcuyla çıktılar, maç tatil edildi
Engelli kadına tecavüz etti, sonu böyle oldu! Cinsel organını kesip...

Engelli kadına tecavüz etti, sonu böyle oldu! Cinsel organını kesip...
Aston Villa, Arsenal'in 18 maçlık yenilmezlik serisine 90+5'te son verdi

90+5'te inanılmaz bir son! 18 maçlık yenilmezlik serileri son buldu
Resmen vahşet! Yanmış otomobilin yanında bulunan cesedin başı kayıp

Resmen vahşet! Yanmış otomobilin yanında bulunan cesedin başı kayıp
Her tepeyi bayrakla süsleyen adam! Lakabıyla dikkat çekiyor

Her tepeyi bayrakla süsleyen adam alkış topladı
Kredi çekip sıfır aldığı servis minibüsü arıza verdi; 24 kez servise götürdü

Kredi çekip aldığı sıfır minibüs başına bela oldu
Karısını tekme, yumruk ve sopayla öldüresiye dövdü

Karısını öldüresiye dövdü, dehşeti kamera anbean kaydetti
Asgari ücretle ilgili makul öneri: Rakamı bu şekilde belirleyelim

Asgari ücretle ilgili makul öneri: Rakamı bu şekilde belirleyelim
Tapusu olanlar dikkat! Eksik beyan cezaları 4 kat arttı

Tapusu olanlar dikkat! Cezalar 4 kat arttı
Feyyaz Uçar'ın torunu Can Arbay son yolculuğuna uğurlandı

Feyyaz Uçar'ın en zor günü! Vefat eden torununa böyle veda etti
Denizi olmayan ilimizin somonları dünya sofralarına ulaşıyor

Denizi olmayan ilimizin balıkları dünya sofralarında: Gurur yaşıyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.