Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Maçka'da partililerle buluştu

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Trabzon'un Maçka ilçesinde partisinin ilçe başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.

Ağıralioğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Anahtar Parti'nin siyaset iklimini değiştirmek için yola çıktığını söyledi.

Vazifelerinin daha iyi bir ülke kurmak olduğunu belirten Ağıralioğlu, "Bir memleket mücadelesi başlatıyoruz. Cumhuriyeti nimet biliyoruz. Cumhuriyet, çocuklarımıza bırakacağımız en mukaddes emanetlerden biridir." dedi.

Ağıralioğlu, partinin ilçede hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Omuz omuza olacağız. Hep beraber Türk milletinin güçlü yarınlarına koşacağız." diye konuştu.

Açılışın ardından esnafı da ziyaret eden Ağıralioğlu, sorun ve talepleri dinledi.