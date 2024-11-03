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Amasya Valisi Önder Bakan, Gençlik Merkezlerinin Önemi Üzerine Konuştu

Amasya Valisi Önder Bakan, Gençlik Merkezlerinin Önemi Üzerine Konuştu
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Amasya Valisi Önder Bakan, gençlik merkezlerinin sayısının artırılmasının gençler için daha huzurlu bir ortam yaratacağını belirtti. Merzifon'da yeni bir gençlik merkezi ek binasının temel atma törenine katılan Bakan, gençleri spor, kitap ve etkinliklerle buluşturmanın aileler ve toplum açısından önemini vurguladı.

Amasya Valisi Önder Bakan, "Gençlik Merkezleri ne kadar fazla olursa, gençlerimizi sporla, kitapla ve diğer etkinliklerle ne kadar çok buluşturursak hem ailelerimiz, hem de bizler daha huzurlu oluruz" dedi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde gençlik merkezi ek binasının temel atma törenine katılan Önder Bakan, "Yetişecek olan gençlerimizin daha güzel ve daha iyi şartlarda geleceğe kendilerini hazırlaması çok kıymetli. Gençlik Merkezleri ne kadar fazla olursa, gençlerimizi sporla, kitapla ve diğer etkinliklerle ne kadar çok buluşturursak, hem ailelerimiz, hem de bizler daha huzurlu oluruz. Çünkü gençlerin herhangi bir kötülükle temas halinde bulunmadıkları bir ortam oluşmuş olacaktır" diye konuştu.

Binanın temelinin atıldığı törene AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, diğer yetkililer ve vatandaşlar da katıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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