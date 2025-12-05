ALTSO Başkanı Eray Erdem, Ankara'da Alanya'nın sesi oldu

TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkan Yardımcısı da olan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da yer aldığı TOBB Müşterek Konsey Toplantısı'nda Alanya'nın taleplerini aktardı.

TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkan Yardımcısı da olan ALTSO Başkanı Eray Erdem, TOBB Müşterek Konsey Toplantısı'nda yaptığı konuşmada emlak sözleşmelerine dikkat çekerek, "Bu konuda yeni bir düzenlemeye ihtiyaç var. Sektörün gerçekleri dikkate alınarak ticaret kanununda gerekli değişikliklerin yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

Başkan Erdem konuşmasında ayrıca, yeni yangın yönetmeliğine de değinerek, dayanıklı kapı uygulamasının sahadaki etkileri ve beklentiler konusundaki düşüncelerini de dile getirdi. Alanya'daki ikametgah sorununa da vurgu yapan Başkan Erdem, "İkametgah problemi Alanya'mızda her sektörü yakından ilgilendiriyor. Bu konuda da yeni bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bir an önce sektörü rahatlatacak uygulamalar hayata geçirilmelidir" dedi.

TOBB Müşterek Konsey Toplantısı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ALTSO Başkanı Eray Erdem, bakan yardımcıları, bürokratlar ve oda ve borsa başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. - ANTALYA