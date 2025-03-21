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Almanya, Ukrayna'ya yeni askeri destek paketini onayladı

Almanya, Ukrayna'ya yeni askeri destek paketini onayladı
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Almanya Bütçe Komitesi, Ukrayna'nın askeri durumunun zorlaştığı bir dönemde, 3 milyar euro tutarında ek askeri yardımı onayladı. Dışişleri Bakanı Baerbock, bu adımın Avrupa'nın güvenliğinde kritik bir rol oynayacağını vurguladı.

Almanya Bütçe Komitesi, Ukrayna'ya yönelik 3 milyar euro tutarında ek askeri yardıma onay verdi. ABD ile Rusya arasındaki yakınlaşmaya karşı Avrupa Ukrayna'ya yönelik desteğini artırıyor. Almanya Bütçe Komitesi, Ukrayna'ya yönelik 3 milyar euro tutarında ek askeri yardımı onayladı. Ek askeri yardımın bu yıl Ukrayna için finans bakanlığı tarafından tahsis edilen 2,547 milyar euronun yanı sıra, Avrupa Barış Tesisi'nden alınan geri ödeme gibi diğer katkıları içerdiği bildirildi.
Bu onay, Başbakan adayı Friedrich Merz'in muhafazakarları ile bir sonraki hükümeti kurmak için görüşmelerde bulunan Sosyal Demokratlar tarafından sunulan "uzun süredir uygulanan borçlanma sınırını kaldıran planlarının" Federal Meclis (Bundestag) ve Eyalet Temsilciler Meclisi'nde (Bundesrat) kabul edilmesinin ardından geldi.

"UKRAYNA'NIN ASKERİ DURUMU SON BİRKAÇ AYDA DAHA DA ZORLAŞTI"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Parlamento komitesinin bu fonların kullanımını onaylaması için çok geç kalınmıştı, ancak Almanya şimdi, Ukrayna'ya destek konusunda Avrupa'nın hızını belirliyor. Ukrayna'nın askeri durumu son birkaç ayda giderek daha da zorlaştı" açıklamasını yaptı.

"GÜÇLÜ UKRAYNA ORDUSU, AVRUPA İÇİN EN ÖNEMLİ GÜVENLİK FAKTÖRÜ OLACAK"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kiev'in, savunma ve diğer ilgili yetenekleri güçlendireceğini belirttiği yardımlar için minnettar olduğunu söyledi. Sybiha, "Alman silahları zaten binlerce Ukraynalı hayatını kurtardı. Şu anki ve gelecek yıllarda daha da fazlasını kurtaracaklar. Güçlü bir Ukrayna ordusu, önümüzdeki yıllarda Ukrayna ve Avrupa için en önemli güvenlik faktörü olacaktır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Amerika ne derse Almanya onu yapar.Bu gündemlerde Gazze de unutuldu

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