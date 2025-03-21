Almanya, Ukrayna'ya yeni askeri destek paketini onayladı

Almanya Bütçe Komitesi, Ukrayna'ya yönelik 3 milyar euro tutarında ek askeri yardıma onay verdi. ABD ile Rusya arasındaki yakınlaşmaya karşı Avrupa Ukrayna'ya yönelik desteğini artırıyor. Almanya Bütçe Komitesi, Ukrayna'ya yönelik 3 milyar euro tutarında ek askeri yardımı onayladı. Ek askeri yardımın bu yıl Ukrayna için finans bakanlığı tarafından tahsis edilen 2,547 milyar euronun yanı sıra, Avrupa Barış Tesisi'nden alınan geri ödeme gibi diğer katkıları içerdiği bildirildi.

Bu onay, Başbakan adayı Friedrich Merz'in muhafazakarları ile bir sonraki hükümeti kurmak için görüşmelerde bulunan Sosyal Demokratlar tarafından sunulan "uzun süredir uygulanan borçlanma sınırını kaldıran planlarının" Federal Meclis (Bundestag) ve Eyalet Temsilciler Meclisi'nde (Bundesrat) kabul edilmesinin ardından geldi.

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