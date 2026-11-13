Almanya Meclisi Bütçe Komisyonu Ukrayna'ya 200 milyon euroluk kış yardımını onayladı

Almanya, şubat ayında beşinci yılına girecek olan Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın enerji, su, ulaşım ve lojistik altyapısına yönelik saldırılarını artırdığı Ukrayna'ya 200 milyon euro tutarında kış yardımında bulunacak.

Rusya ile savaşta Ukrayna'nın en büyük destekçisi olan Almanya, yaklaşan ağır kış şartları nedeniyle Ukrayna'ya ek yardımda bulunacak. Almanya Dışişleri Bakanlığı ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki sivillere yönelik kış şartlarını silah olarak kullanmaktan çekinmediği belirtilerek, "Rusya, bir süredir Ukrayna şehirlerine, Ukrayna'daki enerji, su, ulaşım ve lojistik altyapısına yönelik saldırılarını önemli ölçüde yoğunlaştırdı. Ukrayna'daki elektrik tedariki her gün kesintilere uğruyor ve su temininde aksaklıklar yaşanıyor. Rusya daha fazla uzun menzilli insansız hava araçları kullanarak cephe hattını genişletiyor ve giderek daha fazla kişinin yaşadığı yerleri terk etmeye zorluyor" denildi.

UKRAYNA'YA KIŞ YARDIMI ALMANYA MECLİSİ BÜTÇE KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ

Yaklaşan kış mevsimi öncesinde Ukrayna'daki insanlara temel ihtiyaç malzemelerinin sağlanmasının, enerji ve su tedarikinin sürdürülebilmesinin önemine dikkat çekilen ve bunun için ilave desteğe ihtiyaç duyulduğuna işaret edilen açıklamada, Dışişleri Bakanlığı ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığının Ukrayna'ya yönelik toplam 200 milyon euroluk ek kaynak önerisinin Almanya Federal Meclisi (Bundestag) Bütçe Komisyonunda kabul edildiği bildirildi.

Ortak açıklamada, Alman Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Reem Alabali Radovan'ın sözlerine de yer verildi.

"PUTİN UKRAYNA'NIN VE ORTAKLARININ DİRENCİNİ HAFİFE ALMAYA DEVAM EDİYOR"

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul Ukrayna'ya yönelik ek kış yardımına ilişkin olarak "Ukrayna'daki durum, Avrupa'da güvenlik düzeninin yeniden sağlanıp sağlanamayacağını ve barışın geri dönüp dönmeyeceğini belirleyecektir. Rusya'nın Ukrayna'nın sivil altyapısına yönelik hedefli saldırıları tek bir sonuca götürüyor. Moskova, nihayet ciddi müzakerelere girmek yerine kışın soğuğunun kendi tarafında olduğuna inanıyor. Bu beşinci savaş kışında Ukrayna halkına diz çöktürmek için Rusya, gerekli her türlü araca başvuruyor. Isınma, su ve enerji altyapısı giderek artan bir hassasiyetle hedef alınıyor. Bu strateji başarısız olacak çünkü Putin Ukrayna'nın ve ortaklarının direncini hafife almaya devam ediyor" dedi.

Almanya'nın Kiev'e yönelik desteğinin devam edeceği mesajı veren Wadephul, "Bu acil durumda, Dışişleri Bakanlığı daha da acil ihtiyaç duyulan insani yardımı sağlıyor, ihtiyaç sahibi aileleri destekliyor, hayati önem taşıyan ısıtma ve içme suyuna erişimi sağlıyor ve tıbbi bakımın sürdürülmesine yardımcı oluyoruz. Mesajımız açık: Ukrayna'nın yanındayız ve onu güçlendireceğiz - ne kadar sürerse sürsün" ifadelerini kullandı.

"RUSYA UKRAYNA'YI YAŞANMAZ HALE GETİRMEK İSTİYOR"

Bakan Radovan ise "Almanya'ya bin kilometreden daha az bir mesafede okullar, yardım malzemeleri ve enerji kaynakları yok ediliyor. İnsanlar saldırılarda öldürülüyor. Milyonlarca insan elektrik şebekesine yönelik hedefli saldırılar nedeniyle donuyor. Birçok borudan bir damla su bile akmıyor. Rusya Ukrayna'yı yaşanmaz hale getirmek istiyor. Putin başarılı olmamalı. Savaş soğuk, ölüm ve korku getirirken, biz sıcaklık ve elektrikle yardım ediyoruz. Desteğimiz bir dayanışma işareti, aynı zamanda Avrupa'da güvenliğe bir katkı ve Ukraynalıların ülkelerinde yaşamaya devam edebilmelerini sağlamaya yardımcı oluyor. Bu savaş ve bu acı sona ermeli. Enerji ateşkesi ilk adım olacaktır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı