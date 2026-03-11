Haberler

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Türkiye'ye geliyor

Güncelleme:
ALMANYA Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul, yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Alman mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmelerde; 18 Mayıs 2026 tarihinde Berlin'de düzenlenmesi öngörülen 'Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması'nın üçüncü toplantısının çok boyutlu biçimde sürdürülen ikili ilişkilere ilave katma değer sağlayacağını belirtmesi bekleniyor. Bakan Fidan'ın ayrıca, Almanya'yla 60 milyar dolar ikili ticaret hacmi hedefi çerçevesinde ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) ve Enerji ve Maden Forumu gibi ikili mekanizmalar dahil ortak gayretlere devam edilmesinin önemli olduğunu kaydetmesi öngörülüyor.

AB SÜRECİ VE BÖLGESEL KRİZLER MASAYA YATIRILACAK

Toplantıda, savunma sanayi alanındaki ikili ortak çalışma konularının ele alınması, Türkiye-AB ilişkilerinin AB tarafınca da stratejik bir bakış açısıyla ele alınması ve Bakan Fidan'ın Türkiye'nin AB üyelik müzakereleri sürecine Almanya'nın katkıda bulunmasına yönelik beklentiyi dile getirmesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın diğer yandan Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Vize Serbestisi Diyaloğu'nun da aralarında olduğu AB'yle ilişkilerin gündeminde yer alan hususlarda Türkiye'nin beklentileri aktarması, Netanyahu hükümetinin bölgeyi istikrarsızlaştırarak çatışma ve savaşlara sürüklediğine dikkat çekmesi, Gazze'deki durum ve Filistin meselesi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında Türkiye'nin tutumunu aktarması öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
