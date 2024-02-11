Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, İsrail'i ziyaret edecek
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un gelecek hafta İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi. Ziyarette ateşkes çabaları ele alınacak.
Almanya Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un gelecek hafta İsrail'i ziyaret edeceğini bildirdi.
İsrail, Gazze Şeridi'nin Refah kentine saldırmaya hazırlanırken, Almanya Dışişleri Bakanlığından bir yetkili Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un gelecek hafta İsrail'i ziyaret edeceğini bildirdi. Yetkili, Bakan Baerbock'un ziyaretinde ateşkes çabalarını ele almayı planladığını ifade etti.
Bakan Baerbock, İsrail'i en son geçtiğimiz ay ziyaret etmişti. - BERLİN