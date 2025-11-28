Almanya 2026 Yılı Bütçesini Onayladı: Rekor Borçlanma ve Harcama

Alman Federal Meclisi (Bundestag) Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükümetinin 97,9 milyar eurosunun yeni borçla finanse edileceği 524,5 milyar euroluk 2026 yılı bütçesini onayladı.

Almanya Federal Meclisi (Bundestag), Başbakan Friedrich Merz öncülüğündeki Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükümetinin rekor borçlanma ve harcama kalemleri içeren 2026 yılı bütçe tasarısını oylamaya sundu. Bir haftadır devam eden görüşmelerin son gününde yapılan oylamaya katılan 574 milletvekilinden 322'si karar lehinde, 252'si ise aleyhinde oy kullandı. Aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD), Yeşiller Partisi ve Sol Parti, oylamada 2026 bütçesine ret oyu verdi. Oylama sonucunda Alman Meclisi'nden onay alan 2026 yılı bütçesine göre Alman hükümeti gelecek yıl 524,5 milyar euro harcama yapacak. Merz hükümetinin 2026 yılı bütçesi hem rekor borçlanma hem de yüksek harcama kalemleri ile dikkat çekiyor. Bu bağlamda, gelecek yıl yapılacak 524,5 milyar euro tutarındaki harcamaların yüzde 20'si (97,9 milyar euro) net yeni borçla finanse edilecek. Merz hükümeti gelecek yıl alacağı borçlar için ise 34 milyar euro faiz ödeyecek.

2026 yılı bütçesinde savunma harcamaları rekor düzeyde

Ukrayna-Rusya Savaşı, insansız hava araçları (İHA) kaynaklı tehditler, Avrupa'nın güvenlik endişeleri ve NATO'nun yeni konsepti kapsamında savunma harcamalarında artışa giden ve Almanya'yı Avrupa'nın en güçlü ordusu yapmayı hedefleyen olan Merz hükümeti gelecek yıl savunma alanında yapılacak harcamalarını artıracak. Alman hükümeti, 2026 bütçesinde Savunma Bakanlığı bütçesini 108,2 milyar euroya, Ukrayna'ya sağladığı mali yardımını 11,5 milyar euroya çıkaracak. Almanya Savunma Bakanlığı'na gelecek yıl ayrılacak olan miktar, toplam bütçenin yaklaşık 5'te 1'ine tekabül ediyor. Bu aynı zamanda Soğuk Savaş döneminden bu yana Almanya Savunma Bakanlığı'na ayrılacak rekor bütçe olarak değerlendiriliyor. Ülke savunması için yeni Dron Savunma Merkezi kuran ve teçhizat satın almaya hazırlanan Alman İçişleri Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi de 16 milyar euronun üzerine çıkarılacak.

"Merz hükümetinin borcu ülke tarihindeki ikinci en yüksek borç olabilir"

Ancak 2026 bütçesinde altyapı ve savunma sektörü için özel kredi fonları yoluyla yeni borçlanmaların önü de açılıyor. Bu yola başvurulması halinde alınacak yeni borçlar 181,5 milyar euroyu geçebilecek. Bu durumda Merz hükümeti, Almanya'da göreve gelen hükümetler arasında tarihin en yüksek ikinci borç miktarına sahip olabilecek. Almanya bu konuda rekor borçlanmayı 2021 yılındaki Covid-19 salgını döneminde yaşamış, dönemin koalisyon hükümeti Alman Meclisi'nden 215 milyar euronun üzerinde borç izni almıştı. - BERLİN