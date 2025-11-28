Haberler

Almanya 2026 Yılı Bütçesini Onayladı: Rekor Borçlanma ve Harcama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alman Federal Meclisi, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükümetinin 2026 yılı için 524,5 milyar euro bütçesini onayladı. Bütçenin 97,9 milyar eurosu yeni borçla finanse edilecek. Savunma harcamaları rekor düzeye çıkarılacak.

Alman Federal Meclisi (Bundestag) Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükümetinin 97,9 milyar eurosunun yeni borçla finanse edileceği 524,5 milyar euroluk 2026 yılı bütçesini onayladı.

Almanya Federal Meclisi (Bundestag), Başbakan Friedrich Merz öncülüğündeki Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükümetinin rekor borçlanma ve harcama kalemleri içeren 2026 yılı bütçe tasarısını oylamaya sundu. Bir haftadır devam eden görüşmelerin son gününde yapılan oylamaya katılan 574 milletvekilinden 322'si karar lehinde, 252'si ise aleyhinde oy kullandı. Aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD), Yeşiller Partisi ve Sol Parti, oylamada 2026 bütçesine ret oyu verdi. Oylama sonucunda Alman Meclisi'nden onay alan 2026 yılı bütçesine göre Alman hükümeti gelecek yıl 524,5 milyar euro harcama yapacak. Merz hükümetinin 2026 yılı bütçesi hem rekor borçlanma hem de yüksek harcama kalemleri ile dikkat çekiyor. Bu bağlamda, gelecek yıl yapılacak 524,5 milyar euro tutarındaki harcamaların yüzde 20'si (97,9 milyar euro) net yeni borçla finanse edilecek. Merz hükümeti gelecek yıl alacağı borçlar için ise 34 milyar euro faiz ödeyecek.

2026 yılı bütçesinde savunma harcamaları rekor düzeyde

Ukrayna-Rusya Savaşı, insansız hava araçları (İHA) kaynaklı tehditler, Avrupa'nın güvenlik endişeleri ve NATO'nun yeni konsepti kapsamında savunma harcamalarında artışa giden ve Almanya'yı Avrupa'nın en güçlü ordusu yapmayı hedefleyen olan Merz hükümeti gelecek yıl savunma alanında yapılacak harcamalarını artıracak. Alman hükümeti, 2026 bütçesinde Savunma Bakanlığı bütçesini 108,2 milyar euroya, Ukrayna'ya sağladığı mali yardımını 11,5 milyar euroya çıkaracak. Almanya Savunma Bakanlığı'na gelecek yıl ayrılacak olan miktar, toplam bütçenin yaklaşık 5'te 1'ine tekabül ediyor. Bu aynı zamanda Soğuk Savaş döneminden bu yana Almanya Savunma Bakanlığı'na ayrılacak rekor bütçe olarak değerlendiriliyor. Ülke savunması için yeni Dron Savunma Merkezi kuran ve teçhizat satın almaya hazırlanan Alman İçişleri Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi de 16 milyar euronun üzerine çıkarılacak.

"Merz hükümetinin borcu ülke tarihindeki ikinci en yüksek borç olabilir"

Ancak 2026 bütçesinde altyapı ve savunma sektörü için özel kredi fonları yoluyla yeni borçlanmaların önü de açılıyor. Bu yola başvurulması halinde alınacak yeni borçlar 181,5 milyar euroyu geçebilecek. Bu durumda Merz hükümeti, Almanya'da göreve gelen hükümetler arasında tarihin en yüksek ikinci borç miktarına sahip olabilecek. Almanya bu konuda rekor borçlanmayı 2021 yılındaki Covid-19 salgını döneminde yaşamış, dönemin koalisyon hükümeti Alman Meclisi'nden 215 milyar euronun üzerinde borç izni almıştı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Karadeniz'de neler oluyor? Bir tankerde patlama meydana geldi, diğeri saldırıya uğradı

Karadeniz'deki patlamanın ardından bir tankerde daha kırmızı alarm
Yoksulluk sınırı 97 bin lira oldu

86 milyonu ilgilendiren iki veri açıklandı! Rakamlar endişe verici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı

Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı

Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Fahriye Evcen, gösterdiği fotoğrafla hayranlarını mest etti

Fahriye Evcen, gösterdiği fotoğrafla hayranlarını mest etti
İrem Derici bildiğiniz gibi! İfade vermeye giderken söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü

Adliyede söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Genç psikoloğun gittiği matbaa dükkanından cansız bedeni çıktı

Genç psikoloğun gittiği matbaa dükkanından cansız bedeni çıktı
Deterjan kabındaki sosu çiğköfteye döken işletmeye ağır ceza

Çiğköfteciye bu rezilliğinin bedeli ağır oldu
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...

Kaos kapıda! Türkiye'deki 300 bin restoran resmen kazan kaldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.