Aliyev ile Paşinyan, BAE'de ikili ilişkileri görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirdikleri görüşmede ikili ilişkileri ele aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın BAE'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre taraflar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Washington Barış Zirvesi'nin sonuçlarının hayata geçirilmesi yönünde kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Liderler, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki normalleşme sürecinin ikili temelde ilerletilmesindeki olumlu dinamiğin korunmasının önemine dikkat çekti. İki lider, her iki ülke halkının da barışın faydalarına gerçek hayatta da tanıklık ettiğini belirterek ikili ticaretin başlamasından ve Azerbaycan'dan Ermenistan'a petrol ürünleri ihracatının sürdürülmesinden, ayrıca üçüncü ülkelerden Ermenistan'a tahıl ve diğer malların Azerbaycan üzerinden transit geçişinin gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aliyev ve Paşinyan, ikili ticaret ve ekonomik iş birliğini genişletmek için fırsatları araştırmaya devam etme konusunda mutabakat kaldı. Liderler ayrıca, sivil toplum temsilcilerinin karşılıklı ziyaretlerinden memnuniyet duyduklarını vurgulayarak güven artırıcı önlemlerin genişletilmesinin gerekliliği konusunda anlaştı.

Aliyev ve Paşinyan, "Zengezur Koridoru" olarak da bilinen Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası (TRIPP) ve diğer bağlantı projelerinin gerçekleştirilmesi konularını da görüştü. Liderler, iki ülke arasında barış ve istikrarın daha da güçlendirilmesi yönündeki çabaları sürdürmeye hazır olduklarını bir kez daha teyit ederek ikili normalleşme sürecine destek amacıyla temasları sürdürme konusunda anlaştı.

Paşinyan ve Aliyev, 2026 Zayed İnsani Kardeşlik Ödülü'nü almak üzere BAE'ye gelmişti. - ABU DABİ