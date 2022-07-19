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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, AB Komisyonu Başkanı Leyen'i kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, AB Komisyonu Başkanı Leyen'i kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'i kabul etti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, temaslarına başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen başkanlığında heyeti kabul ettiği belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev görüşmenin ardından basın açıklaması yapacak. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı / Politika

Ursula von der Leyen Avrupa Birliği İlham Aliyev Azerbaycan Politika Haberler

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