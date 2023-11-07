Aliağa'da Yeni Şakran Mahallesi İki Muhtarlığa Ayrıldı

Aliağa Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan toplantısında alınan kararla Yeni Şakran Mahallesi, Şakran Sayfiye Mahallesi ve Şakran Hasbi Efendi Mahallesi olarak iki muhtarlığa ayrıldı.

Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirilen Aliağa Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan toplantısında alınan kararla Yeni Şakran Mahallesi, Şakran Sayfiye Mahallesi ve Şakran Hasbi Efendi Mahallesi olarak iki muhtarlığa ayrıldı.

Aliağa Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan toplantısı, Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda 14 madde oylamaya sunuldu. Komisyondan gelen raporlar kapsamında yer alan Yeni Şakran Mahallesi ile ilgili sınır çalışmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporu komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi. Buna göre Yeni Şakran Mahallesi, Şakran Sayfiye Mahallesi ve Şakran Hasbi Efendi Mahallesi olarak iki muhtarlığa ayrıldı.

Belediye Meclis Salonu'nda 3 Ekim 2023 ve 5 Ekim 2023 tarihli meclis tutanağının okunup onaylanmasıyla başlayan toplantı, başkanlıktan gelen önergeler ile komisyondan gelen raporların oylanmasıyla devam etti.

Başkanlıktan Gelen Önergeler Kapsamında yer alan; 1-2-3-4-5-6 ve 7. maddeler oy birliği ile İmar Komisyonuna, 8.madde oy birliği ile İmar ve Plan, Bütçe Komisyonu'na havale edildi. 9.madde oy çokluğu ile kabul edilirken 10.madde oy birliği ile kabul edildi. İmar Komisyonu'na havale edilen 11.madde ikinci oturumda oy birliği ile kabul edildi. Komisyondan Gelen Raporlar da ise 1. madde oy çokluğu ile 2 ve 3.maddeler oy birliği ile komisyondan geldikleri şekliyle kabul edildi.

Başkan Serkan Acar'dan Aliağalılara teşekkür

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, meclis sonunda yaptığı konuşmada cumhuriyet bayramını coşkuyla kutlayan Aliağalılara teşekkür etti. Başkan Serkan Acar, "Cumhuriyetimizin 100.yılında, cumhuriyet bayramını layık olduğu şekliyle kutlayan, cumhuriyetine sahip çıkan Aliağa halkımızın her bireyine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kasım Ayı Meclisi Olağan Toplantısı, oturuma katılmayan meclis üyelerinin mazeretlerinin oylanması ve bir sonraki meclis toplantısının 5 Aralık 2023 Salı günü saat 18.00'de yapılmasına karar verilmesiyle son buldu. - İZMİR