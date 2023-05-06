Akşener, ekonomi için Kılıçdaroğlu'na iki isim verdi

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Millet İttifakı'nın seçimi kazanması halinde ekonomi politikalarını yönetecek kadrolara ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. O konuşmayı anlatan Akşener, "Kemal Bey 'Selin Sayek Böke ile Faik Öztrak'ı görevlendiriyorum. Diğer partileri arayacağım, ikişer kişi onlar da versin. Bu arkadaşlar bir araya gelsin, son durumu gözden geçirsinler' dedi. Ben de Sayın Bilge Yılmaz ile Sayın Birol Aydemir'i görevlendirdim" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam konuk olduğu programda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

EKONOMİ POLİTİKALARINI YÖNETECEK İSİMLER BELİRLENDİ

3-4 gün önce Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Akşener, seçimin kazanılması durumunda ekonomi politikalarını yönetecek ekip için partisinden iki kişinin ismini verdiğini açıkladı.

"BİLGE YILMAZ VE BİROL AYDEMİR'İ GÖREVLENDİRDİM"

Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu ile bir telefon görüşmesi yaptık, üç dört gün oluyor. Bana dedi ki 'Siz iki kişi, biz Selin Sayek Böke ile Faik Öztrak'ı görevlendiriyorum. Diğer siyasi partileri arayacağım, ikişer kişi onlar da versin. Bu arkadaşlar bir araya gelsin, son durumu kendi aralarında göz geçirsinler' dedi. Bizden Sayın Bilge Yılmaz ile Sayın Birol Aydemir'i görevlendirdim. Onlar bir araya geleceklerdi, son durum hakkında gerçekten bir bilgim yok. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun Şampiyon Ligi'ndeki insanlar onlar. Onlarla ilgili bir durum var ama yarın çıkacaklar mı inanın bilmiyorum. Milletvekili olan hiçbir arkadaşımız bakan olmayacak, öyle de karar aldık. Dolayısı ile Birol Bey ile Bilge Bey'i gönderiyorum. 12 kişi bir araya gelecek." ifadelerini kullandı.

Bilge Yılmaz - Meral Akşener

YILMAZ'IN EKONOMİNİN BAŞINA GEÇECEĞİ ÖNE SÜRÜLÜYOR

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Millet İttifakı'nın seçimleri kazanması halinde ekonomi koltuğunun kulislerde dile getirilen Ali Babacan ismi yerine İYİ Partili Bilge Yılmaz'a verilebileceği öne sürülmüştü. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz da olası bir iktidar değişimi sonrasında ekonomi koltuğuna talip olduğunu söylemişti. Akşener de bir konuşmasında, yanında bulunan Bilge Yılmaz için "İnşallah ekonomimizi yönetecek" demişti.